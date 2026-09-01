Märkte heute 01.09.2026

Alphabet mit 460-Dollar-Ziel, Chevron vor neuer Chance

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung blickt Martin auf folgende Werte: Strabag, BYD, SpaceX, Strategy, Bitcoin, Alphabet, SLB und Chevron.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Alphabet – Analysten bleiben optimistisch

Wolfe Research hält Alphabet für einen der spannendsten Technologiewerte mit Blick auf 2027. Im Mittelpunkt stehen höhere Erwartungen an Google Cloud, die Monetarisierung von KI und die Frage, ob das Wachstum auch nachhaltig bei Margen und Gewinnen ankommt.

SLB – Milliarden-Deal für die KI-Infrastruktur

SLB erweitert sein Geschäftsmodell mit einer großen Übernahme deutlich über das klassische Ölservicegeschäft hinaus. Warum ausgerechnet Kühltechnik für Rechenzentren zum wichtigen neuen Wachstumsthema werden könnte und worauf Anleger bei dem Deal achten sollten.

Chevron – neue Perspektive in Venezuela

Ein langfristiges Energieabkommen zwischen den USA und Venezuela rückt den venezolanischen Ölsektor wieder stärker in den Fokus. Chevron bringt dabei einen entscheidenden Vorteil mit – doch wie konkret ist das Potenzial für den US-Ölkonzern wirklich?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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Einstellungen
Bitcoin (USD)
SpaceX
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BYD
Bitcoin Kurs in Euro
Alphabet C
STRABAG
Chevron
SLB (Schlumberger)

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