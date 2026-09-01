ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST

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