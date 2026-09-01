ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Reckitt auf 'Overweight' - Ziel 6500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 5800 auf 6500 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach der Ausgliederung von Essential Home stünden nun die Bewertung des Kerngeschäfts des Konsumgüterkonzerns und die Aussichten der Kindernahrungstochter Mead Johnson im Fokus, schrieb Celine Pannuti am Montag. Für beide sieht sie einige Impulsgeber. Das Kerngeschäft von Reckitt sei günstiger bewertet als die Branche - trotz höherer Dynamik./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST