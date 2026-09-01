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APA ots news: Junge Industrie ad Zukunftsdepot: "Richtiger erster Schritt - allgemeine Behaltefrist muss folgen"

Fröschl: Das Zukunftsdepot bringt die nächste Generation an  
den Kapitalmarkt. Jetzt braucht es die allgemeine Behaltefrist 
- steuerfreie, langfristige Vorsorge für alle. 

Wien/Alpbach (APA-ots) - Die Junge Industrie begrüßt das von  
Bundeskanzler Christian Stocker 
angekündigte Zukunftsdepot: Für jedes Kind unter 18 Jahren sollen 
künftig bis zu 5.000 Euro pro Jahr am Kapitalmarkt angelegt werden 
können, ohne Kapitalertragsteuer, mit steuerfreier Entnahme ab dem 
18. Geburtstag. "Der Plan der Bundesregierung ist ein wichtiges 
Signal für alle, die sich fragen, was von ihrer Leistung übrig 
bleibt. Langfristiges Anlegen statt Sparbuch, Eigentum statt 
Abhängigkeit, genau dafür setzen wir uns als Junge Industrie seit 
jeher ein" , sagt Eduard Fröschl, Bundesvorsitzender der Jungen 
Industrie . Schon kleine Beträge machen den Unterschied: Wer 150 Euro 
im Monat einzahlt, gibt seinem Kind zum 18. Geburtstag laut den 
Berechnungen des Bundeskanzleramts rund 63.000 Euro Startkapital mit. 

Klar ist für die Junge Industrie: Das Zukunftsdepot darf nur der 
Anfang sein. "Die Generation, die heute schon arbeitet und Monat für 
Monat ins Pensionssystem einzahlt, darf nicht durch die Finger 
schauen. Was für Kinder richtig ist, ist für Berufstätige ebenso 
überfällig: die allgemeine Behaltefrist, bei der langfristiges 
Anlegen für die eigene Vorsorge von der Kapitalertragsteuer befreit 
ist, für alle, in jedem Alter" , so Fröschl. Das Potenzial sei enorm: 
Von rund 937 Milliarden Euro Geldvermögen der österreichischen 
Haushalte liegt laut Nationalbank gut ein Drittel auf Einlagen, nur 
rund ein Fünftel ist in Wertpapieren investiert. 

Wie dringend der Einstieg in die Kapitaldeckung ist, zeigt der 
Pension Overshoot Day, der jedes Jahr von der Jungen Industrie 
erhoben wird: Seit 10. August ist Österreichs Pensionssystem heuer 
rechnerisch auf Steuergelder angewiesen - rund 34 Milliarden Euro 
jährlich. "Zukunftsdepot, allgemeine Behaltefrist und ein 
substanziell ausgestatteter Staatsfonds gehören zusammen. Dann wird 
aus einer guten Ankündigung ein neuer Generationenvertrag: Der Staat 
beginnt, das Umlagesystem endlich abzusichern, und jede und jeder 
Einzelne baut eigenes Vermögen auf" , so Fröschl abschließend. 

Rückfragehinweis: 
   Junge Industrie 
   Benjamin Carl-Arthur Frormann, MAIS 
   Telefon: +43 1 711357556 
   E-Mail: benjamin.frormann@iv.at 
   Website: https://jungeindustrie.iv.at 

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