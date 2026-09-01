AXA zwischen Waldbrand und Wachstum

Werbung. Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal, Kroatien, Belgien… Sie haben die erschütternden Bilder in den letzten Wochen sicher auch mehrfach gesehen: ein Himmel, der nicht mehr blau ist, sondern kupferfarben glüht; Familien, die mit hastig gepackten Taschen in Autos steigen; Feuerwehrleute, deren Gesichter unter Ruß und Erschöpfung kaum noch zu erkennen sind. Dazwischen Aufnahmen von Tieren, die vor den Flammen fliehen, von verkohlten Wäldern, verlassenen Häusern und Menschen, die am Straßenrand stehen und nicht wissen, ob ihr Zuhause am Abend noch existiert.

Wenn die Flammen gelöscht sind, beginnt der zweite Teil der Krise: der Blick auf Schäden, Wiederaufbau, Risiken und die Frage, welche Rolle Versicherungen in unserer zunehmend verwundbaren Welt spielen. Hier führt der Weg schnell zu den großen Versicherern – und damit auch zu AXA. Ein Versicherer arbeitet im Hintergrund, sammelt Prämien, kalkuliert Risiken, verwaltet Kapital. Doch in einem Sommer, in dem Europa laut EU-Daten bis zum 26. August 2026 bereits 632.169 Hektar verbrannte Fläche verzeichnete, wird aus dieser eher nüchternen Tätigkeit wieder einmal ein gesellschaftlicher Stresstest. Nehmen wir diese ernste Gemengelage zum Anlass, einmal wieder einen genaueren Blick auf den französischer Versicherer zu werfen…

AXA gehört zu den größten Versicherungskonzernen der Welt und betreut nach eigenen Angaben rund 95 Millionen Kunden in 50 Ländern – von Lebensversicherungen über Sach- und Unfallschutz bis hin zu Kranken- und Rückversicherungen. Organisiert ist das Geschäft in fünf Regionen, wobei Frankreich, Deutschland, die Schweiz und die USA die wichtigsten Märkte stellen.

Für AXA kommt der Stresstest zu einem Zeitpunkt, an dem das Fundament solide wirkt. Der bereinigte operative Gewinn legte im ersten Halbjahr um knapp zwei Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro zu, der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg sogar um gut sechs Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Konzernchef Thomas Buberl bekräftigte sein Ziel, den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 um acht Prozent zu steigern – das obere Ende der mittelfristigen Zielspanne von sechs bis acht Prozent. Am 15. September will das Management nun seine strategischen Ziele für die Jahre 2027 bis 2029 vorstellen. Eine Entwarnung zu den besagten Waldbränden kam aber bereits: Die Feuer seien für den Konzern beherrschbare Einzelereignisse und würden den Ausblick nicht gefährden, ließ der Vorstand verlauten. Man könne solche Ereignisse bewältigen, ohne dass die Konzernleistung darunter leide.

Ganz sorgenfrei ist die Lage dennoch nicht. Analysten verweisen auf die politische Unsicherheit in Frankreich, einen möglichen Abwärtstrend bei der Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft sowie eine im Wettbewerbsvergleich höhere Sensitivität gegenüber Solvency-II-Schwankungen. Auch Naturkatastrophen lassen sich zunehmend schwerer vorhersehen, und Regulierungsbehörden agieren insgesamt vorsichtiger. Dem stehen jedoch klare Stärken gegenüber: AXA ist weltweit die Nummer eins im gewerblichen Sach- und Unfallgeschäft sowie in Europa führender Anbieter von Krankenversicherungen, und die Kapitalgenerierung gemäß Solvency II gilt als solide.

Bei einem Versicherer-Titel wie AXA liegt der Gedanke an ein Sicherheitsnetz vielleicht besonders nahe: Unser neues Express-Zertifikat Relax auf AXA zeigt, wie sich ein Investmentthema auch abseits der direkten Aktienanlage strukturiert abbilden lässt. Die Chance auf attraktive Zinsen, flankiert von einem großzügigen Risikopuffer gegen Kursverluste, machen das Zertifikat zu einer interessanten Anlagealternative.

8,25 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 35 Prozent Risikopuffer

Das DekaBank AXA Express-Zertifikat Relax 12/2032 (WKN DK1K1J) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 82,50 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der AXA-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 15 Monate, danach jeweils 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Dezember 2027 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2031. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 21.09.2026.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im Dezember 2032 der maximal mögliche Zinsbetrag von 495 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die AXA-Aktie am finalen Bewertungstag (16.12.2032) nicht unterhalb der Barriere von 65 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden AXA-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 31.08.2026 bis 21.09.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.





Mehr Informationen: www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2025/ und www.scopeexplorer.com/scope-awards/2026/certificate/winners

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.



