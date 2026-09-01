Was bewegt die Aktie?

BYD setzt weiter hohe Volumina ab. Allein im August verkaufte der Konzern mehr als 440.000 Fahrzeuge. Davon entfielen 177.000 Einheiten auf Plug-in-Hybride. Die Nachfrage bleibt damit hoch, doch der Markt nimmt die Zahlen nur begrenzt positiv auf.

Der Grund liegt im Wettbewerb in China. Die Konkurrenz nimmt weiter zu, und die Aktie gab nach einem hoeheren Start wieder einen Teil der Gewinne ab. Kurzfristig blieb noch ein Plus von rund zwei Prozent, doch die Bewegung wirkt bisher eher wie eine Konsolidierung als wie ein klarer neuer Aufwärtstrend.

Zusaetzlich rueckt BYD Electronic in den Fokus. Die Aktie sprang von etwa 2,60 auf knapp drei Euro. Auslöser waren positivere Analystenstimmen: Citi hob BYD Electronic auf Neutral mit einem Kursziel von 28 Hongkong-Dollar, Macquarie stufte die Aktie von Underperform auf Outperform hoch und erhöhte das Kursziel auf 29 Hongkong-Dollar.

Operativ bleibt BYD Electronic aber angespannt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr nur um zwei Prozent auf rund 82 Milliarden Renminbi. Der Nettogewinn brach um 75 Prozent ein. Der Ausbau von KI-Infrastruktur, Servern und Flüssigkeits-Kühlung erfordert hohe Investitionen und belastet die Profitabilität.

Charttechnik

Bei BYD sollte der Bereich um 9,20 Euro halten. Faellt die Aktie deutlich darunter, kippt das Korrekturbild wieder klarer ins Negative. Auf der Oberseite zaehlt der Bereich um 10,58 bis 10,60 Euro. Ein Ausbruch darueber wuerde den Weg in Richtung zwölf Euro öffnen.

BYD Electronic steht ebenfalls an einem wichtigen Niveau. Der erste Abwärtstrend ist angeschlagen, doch die letzten Zwischenhochs der Abwärtssequenz liegen erst bei 3,27 bis 3,30 Euro.

Martins Einschätzung

BYD bleibt spannend, aber ich werde bei chinesischen Werten nicht zu aggressiv. Die Investitionen in KI-Infrastruktur müssen sich erst in Rendite verwandeln. Bei BYD Electronic ist die Story interessant, aber der 75-prozentige Gewinnrückgang verlangt Geduld.