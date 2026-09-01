Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comeback

Ein Halbleiterwert hatte sich im Frühjahr innerhalb von wenigen Wochen mehr als verdoppelt. Nach einem kräftigen Rücksetzer wird die Aktie hier nun langsam wieder interessant für einen Kauf.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen