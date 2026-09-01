Trading-Impuls

Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comeback

onvista · Uhr

Eine angeschlagene Tech-Aktie steht vor einem Comeback. Nach einer deutlichen Korrektur stabilisiert sich der Kurs und nimmt nun wichtige charttechnische Marken ins Visier. Gelingt der Befreiungsschlag?

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Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
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Ein Halbleiterwert hatte sich im Frühjahr innerhalb von wenigen Wochen mehr als verdoppelt. Nach einem kräftigen Rücksetzer wird die Aktie hier nun langsam wieder interessant für einen Kauf.

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