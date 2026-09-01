Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comeback
onvista · Uhr
Eine angeschlagene Tech-Aktie steht vor einem Comeback. Nach einer deutlichen Korrektur stabilisiert sich der Kurs und nimmt nun wichtige charttechnische Marken ins Visier. Gelingt der Befreiungsschlag?
Ein Halbleiterwert hatte sich im Frühjahr innerhalb von wenigen Wochen mehr als verdoppelt. Nach einem kräftigen Rücksetzer wird die Aktie hier nun langsam wieder interessant für einen Kauf.
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