Dax-Anleger ziehen sich weiter zurück

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠01. Sep (Reuters) - Angesichts anziehender Ölpreise und der Aussicht auf steigende Zinsen gehen Dax-Anleger in Deckung. Der ‌deutsche Leitindex gibt zur Eröffnung am Dienstag um 0,4 Prozent auf ⁠26.150 ⁠Punkte nach, nachdem er zum Wochenstart bereits gut ein Prozent eingebüßt hatte. "Die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran ‌lässt den Ölpreis weiter ‌ansteigen", konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Mit dem Ölpreis ⁠steigen Inflationssorgen und Zinsen."

Bei den Einzelwerten ‌ziehen die Titel ⁠von Symrise zwei Prozent an. Der Duftstoff- und Aromenhersteller verkauft sein US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen an ‌den ⁠Münchener Finanzinvestor Mutares. Ein ⁠Händler verwies zudem auf die Hochstufung der Aktie durch die Analysten von Jefferies auf "Buy" von zuvor "Hold".

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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