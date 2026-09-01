Vorbörse 01.09.2026

Dax dürfte schwächer eröffnen - Ölpreise bleiben Belastung

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Der Dax dürfte am Dienstag mit Verlusten in den Handel starten. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte einen Start bei 26.199 Punkten, rund 0,3 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der Dax sollte sich demnach etwas weiter von seinem jüngsten Rekordhoch entfernen.

Außerdem wackelt damit die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Sie liegt aktuell bei 26.243 Punkten und wurde letztmals im Juli unterschritten. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnerte daran, dass der September üblicherweise ein schwacher Börsenmonat ist. Allerdings stehe für den abgelaufenen August, der im Durchschnitt ebenfalls negativ verlaufe, eine positive Bilanz zu Buche, relativierte er.

Aktienstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan traut den Aktienmärkten bis zum Jahresende einen weiteren Anstieg zu. Denn die Unternehmensgewinne sollten auch in den kommenden Monaten stark ausfallen, schrieb er. Rückenwind erwartet er zudem von den gestiegenen Gewinnerwartungen und einer Erholung der Einkaufsmanagerindizes. Vor diesem Hintergrund sollten sich die anziehenden Anleihezinsen "nicht als unüberwindbares Hindernis" für die Aktienkurse erweisen.

Aktien USA: Iran-Krieg zieht Kurse mehrheitlich runter

Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg hat den Dow Jones Industrial am Montag belastet. Der Leitindex litt unter dem wieder steigenden Ölpreis und den damit verbundenen Inflationssorgen. Technologiewerte hingegen stabilisierten sich nach ihren Verlusten zum Wochenschluss.

Der Dow fiel um 0,70 Prozent auf 53.185,90 Punkte. Auf Monatssicht ergab sich gleichwohl wieder einmal ein Anstieg, und zwar um 1,34 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,33 Prozent nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,08 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.185- 0,70 Prozent
S&P 5007.686- 0,33 Prozent
Nasdaq 10029.456 + 0,08 Prozent

Aktien Asien: Uneinheitliche Entwicklung

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Während es in Hongkong und an Chinas Festlandbörsen nach unten ging, stiegen der Nikkei in Tokio und der südkoreanische Kospi an. Beide Indizes gehören zu den Börsenbarometern, die stark am Auf und Ab in der KI-Rally hängen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.429+ 0,18 Prozent
Hang Seng25.327- 0,94 Prozent
CSI 3004.623-0,03 Prozent
Kospi6.847+0,40 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,49 Punkte- 0,14 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,32 Prozent+ 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,78 Prozent+ 0,02 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1608- 0,09 Prozent
Dollar in Yen159,88+ 0,09 Prozent
Euro in Yen185,58+ 0,00 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent 91,54 Dollar+ 1,05 Dollar
WTI 87,02 Dollar+ 1,26 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CHAPTERS GROUP AUF 50 (42) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GFT TECHNOLOGIES AUF 30 (24) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT MERCK KGAA AUF 'BUY' - ZIEL 170 EUR

- JEFFERIES HEBT SYMRISE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 110 (80) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 75 (68) EUR - 'BUY'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 3,50 (3,60) EUR - 'NEUTRAL'

- SAFRA STARTET MICRON MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1500 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUTODESK AUF 333 (335) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 28,50 (29,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT DRAX GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 1020 PENCE

- GOLDMAN STARTET VIRIDIEN MIT 'BUY' - ZIEL 118 EUR

- JEFFERIES HEBT EDP AUF 'BUY' - ZIEL 5,40 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DSM-FIRMENICH AUF 117 (95) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERRY AUF 105 (90) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVONESIS AUF 540 (480) DKK - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT GIVAUDAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3030 (3700) CHF

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROBERTET AUF 930 (950) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT RECKITT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 6500 (5800) PENCE

- JPMORGAN SENKT LI NING AUF 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT HEINEKEN UND UNILEVER AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY HEBT DNB BANK AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 330 NOK

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- MORGAN STANLEY HEBT SHAFTESBURY AUF 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT SWEDBANK AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 386 SEK

- MORGAN STANLEY HEBT WAREHOUSES DE PAUW AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 27 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT COLONIAL AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT NORDEA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 19 (17,30) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT UNITE GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 600 PENCE

- RBC HEBT ORSTED AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 180 (120) DKK

- UBS HEBT STRAUMANN AUF 'BUY' - ZIEL 115 CHF

- UBS SENKT STANDARD LIFE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 1015 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Micron Technology
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S&P 500
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NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
RWE
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
GFT
Ö
Ölpreis WTI
Merck & Co.
Merck
Unilever
UBS
HSBC
Symrise
JP Morgan
Ørsted
Partners Group Holding
Autodesk
Euro / Yen (Yenkurs)
STANDARD LIFE
Dow
$
US Dollar/Japanischer Yen
H
Hang Seng
Ryanair
GIVAUDAN
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
Barclays
Morgan Stanley
STRAUMANN HOLDING
EDP - Energias de Portugal
DNB Bank
Heineken
CHAPTERS GROUP AG
X
X-DAX
Kerry Group
Swedbank
DSM-Firmenich
Unite Group
Li Ning
Warehouses De Pauw
SP GROUP
HEINEKEN HOLDING
Drax Group
HSBC ADR
Robertet
NOK CORP.
Barclays ADR
Heineken ADR
P
PARTNERS

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