Dax Chartanalyse 01.09.2026

Dax fällt unter 26.000 Punkte - diese Marke ist nun wichtig

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung25.90025.400

Dax-Rückblick:

Nachdem der Dax noch am vergangenen Freitag ein marginales neues Allzeithoch oberhalb von 26.600 Punkten markiert hatte, hat sich die Richtung mittlerweile komplett gedreht: Nach einem schwachen Wochenauftakt gestern gibt der Index heute direkt weiter nach und setzt unter die Marke von 26.000 Punkten zurück. Damit notiert der Index bereits schon wieder über 600 Punkte unter dem Freitagshoch.

Dax-Ausblick: 

Die 26.000er-Marke dürfte die laufende Abwärtsbewegung nur kurz aufhalten - die nächste nennenswerte Unterstützung auf der Unterseite befindet sich erst im Bereich um 25.900 Punkte. Wird diese Marke per Tagesschlusskurs unterboten, wäre eine mittelfristige Topformation abgeschlossen.

Trading-Impuls
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehen25.08.2026 · 14:00 Uhr · onvista
Tesla: Abwärtstrend intakt – so tief kann's gehen

In dem Fall hätte der Index kurz- und mittelfristig weiteres Korrekturpotenzial in den Bereich um 25.400/500 Punkte. Bis dahin ist jedoch zunächst mit Stabilisierungsversuchen der Käuferseite zu rechnen.

Dax Chart
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU98SC) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.372,61 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4A5Z) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 01.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.552,40 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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