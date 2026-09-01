Dax niedriger erwartet - Inflation in Euro-Zone im Fokus

Frankfurt, ⁠01. Sep (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Neue Kampfhandlungen am Wochenende im ‌Iran und Spekulationen auf steigende Zinsen hatten bereits am Montag die jüngste Rekordjagd an den europäischen ⁠Aktienmärkten ⁠ausgebremst und den deutschen Leitindex um 1,2 Prozent auf 26.258 Punkte fallen lassen. Am Freitag war er noch auf ein Rekordhoch von 26.618 Zählern geklettert.

• Anleger haben im Tagesverlauf vor ‌allem die Inflationszahlen in der ‌Euro-Zone für August im Blick.

• Aufgrund der durch den Nahost-Konflikt höheren Energiepreise erwarten Experten, dass die ⁠Verbraucherpreise im Euroraum zum Vorjahr um 3,3 Prozent ‌gestiegen sind, nach 2,9 ⁠Prozent im Juli.

• Einkaufsmanagerindizes für die Industrie im Euroraum und in den USA im August zeigen, wie es um die Konjunktur ‌dies- und jenseits ⁠des Atlantiks bestellt ist.

• Der ⁠Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt seinen Halbjahresbericht vor.

• Am Abend stehen auf Unternehmensseite zudem Zahlen zum zweiten Quartal des Computerbauers Dell an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.258,11

EuroStoxx50 6.420,16

EuroStoxx50-Future 6.437,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.185,90 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.686,14 -0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 66.139,21 -0,3%

Shanghai 3.987,56 +0,0%

Hang Seng 25.298,42 -1,0%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)