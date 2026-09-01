Was bewegt die Aktie?

Strabag profitierte im ersten Halbjahr von einer starken Auftragslage und hob deshalb die Jahresprognose an. Die Leistung stieg auf knapp zehn Milliarden Euro. Diese Kennzahl umfasst auch Gemeinschaftsprojekte und liegt deshalb meist ueber dem klassischen Umsatz.

Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 9,15 Milliarden Euro zu. Noch wichtiger ist die Margendynamik: Das Ebitda stieg um 30 Prozent auf 560 Millionen Euro, das Ebit um 35 Prozent. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 25 Prozent auf 119 Millionen Euro.

Damit liefert Strabag genau das Muster, das bei zyklischen Bauwerten zählt. Die Gewinne wachsen schneller als die Erlöse. Die neue Jahresprognose sieht eine Leistung nahe 23 Milliarden Euro vor. Nach knapp zehn Milliarden Euro im ersten Halbjahr setzt das ein noch stärkeres zweites Halbjahr voraus.

Auch die Profitabilität soll besser ausfallen. Die Ebit-Marge soll nun 5,5 bis sechs Prozent erreichen, zuvor lag die Spanne bei fünf bis 5,5 Prozent. Die Netto-Cash-Position sank von 3,5 auf 2,6 Milliarden Euro, vor allem wegen Working Capital und Akquisitionen. Der operative Cashflow drehte von minus 284 Millionen Euro im Vorjahr auf plus elf Millionen Euro.

Charttechnik

Die Aktie hat einen starken Aufwaertsschub hinter sich und konsolidiert seit zwei Tagen. Ein Anstieg über 100 Euro wäre das naechste positive Signal. Der Trendlinienausbruch haelt bisher, das hohe Volumen in der Ausbruchsphase stützt das positive Bild.

Martins Einschaetzung

Strabag gehört für mich zu den attraktivsten österreichischen Aktien. Der Rückgang wirkt eher wie eine Gewinnmitnahme als wie ein neues Zwischenhoch. Die Kombination aus Prognoseanhebung, Cashflow-Wende und intaktem Ausbruch gefällt mir.