Was bewegt die Aktie?

SLB, früher Schlumberger, übernimmt Calvion für rund vier Milliarden Dollar. Calvion ist auf Kühltechnik und Wärmetauscher spezialisiert. Damit erweitert SLB sein klassisches Ölservice-Geschaeft um ein wichtiges Segment fuer Rechenzentren.

Die Aktie hatte ueber drei Jahre stark gelitten und zeigte erst zuletzt wieder mehr Stärke. Der Iran-Konflikt stützte die Bewegung, weil zerstoerte Energieanlagen in mehreren Regionen später wieder aufgebaut werden müssen. SLB liefert Ausrüstung und Dienstleistungen fuer genau solche Projekte.

Der Calvion-Deal macht die Story breiter. SLB rueckt in den Bereich KI-Infrastruktur vor, ohne das bestehende Energiegeschaeft aufzugeben. Das Unternehmen erwartet Synergien von rund 120 Millionen Dollar pro Jahr auf Ebitda-Basis. Bereits in den ersten zwoelf Monaten nach Abschluss soll die Uebernahme den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow je Aktie steigern.

Die Bewertung des Deals wirkt angemessen. Der Kaufpreis entspricht etwa dem elffachen erwarteten Ebitda des laufenden Jahres. Die positive Marktreaktion spricht dafuer, dass Investoren den Schritt als strategisch sinnvoll einstufen.

Martins Einschätzung

Mir gefällt der Ausbruch bei SLB ausgesprochen gut. Die Aktie bekommt eine neue KI-Infrastruktur-Komponente, während das Öl- und Gasgeschäft weiter von hoeheren Energieinvestitionen profitieren kann. Der Fall erinnert an Deutz nach dem Zukauf im Rüstungsbereich: Ein besseres Margenprofil kann ein Rerating auslösen.