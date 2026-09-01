Durchblick: Überraschend stark!
Mit einem neuen Allzeithoch kurz vor Monatsende hat der DAX® (Performance) Index den August beendet. Mit einem Plus von 2,5 % ließ er seine europäischen Pendants hinter sich.
Zum Monatsultimo notierte der DAX bei 26.258 Punkten. Die großen europäischen Indizes EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) und STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) legten dagegen um 1,0 % beziehungsweise 0,3 % zu. Beide Indizes markierten bereits Mitte August neue Höchststände.
Zu den Gewinnern im DAX zählten Bayer, Volkswagen, BMW, BASF und Allianz. SAP konnte sogar um mehr als 20 % zulegen. Dennoch liegt die Aktie auf Sicht der ersten acht Monate des Jahres noch im Minus. Betrachtet man die vergangenen zwölf Monate, beträgt der Rückgang der deutschen Softwareschmiede immer noch rund 16 %.
Infineon musste hingegen Gewinnmitnahmen verkraften und verlor knapp 9 %. Bankenwerte setzten ihren Aufwärtstrend fort. Das überrascht kaum, denn die Zinskurve wurde im August steiler. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zum Monatsende bei rund 3,30 % p.a. und damit etwa 20 Basispunkte höher als die durchschnittliche Rendite im Juli.
Auch jenseits des Atlantiks zeigte sich der Aktienmarkt freundlich. Der breite S&P 500® (Price Return) Index gewann in lokaler Währung rund 2,5 %, während der technologielastige Nasdaq-100® Index etwa 4 % zulegte. Nach den Rücksetzern im Juli bleibt der Nasdaq-100 allerdings weiterhin unter seinem bisherigen Allzeithoch.
Auf Einzeltitelebene zeigte sich ein gemischtes Bild: Während Amazon.com und Alphabet im August nachgaben, verzeichneten Nvidia, Apple und Microsoft teils deutliche Kursanstiege.
Ein ständiger Begleiter blieb das Thema Inflation: Der Ölpreis der Sorte Brent stieg im August um rund 7 %.
Kein Wunder, dass sich die Edelmetalle noch dynamischer entwickelten: Silber verteuerte sich um etwa 15 %, Gold um knapp 10 %. Der Bitcoin legte sogar um rund 25 % zu.
Zum Monatswechsel richtete sich der Blick der Anlegerinnen und Anleger vor allem auf geopolitische Spannungen, die hohe Staatsverschuldung einiger Volkswirtschaften, die Inflation und die weitere Entwicklung der US-Zollpolitik.
Trotz dieser Herausforderungen stellt sich die Frage: Feiert Europa gerade sein Comeback? Meine Kollegen Sebastian Otter und Christian Stocker sind dieser Frage nachgegangen und haben die Entwicklungen genauer analysiert.
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