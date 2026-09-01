EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS BEENDET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
HUGO BOSS AG: HUGO BOSS BEENDET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
01.09.2026 / 20:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Metzingen, 01. September 2026
HUGO BOSS BEENDET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Der Vorstand der HUGO BOSS AG hat heute beschlossen, das am 24. August 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft mit Ablauf des 8. September 2026 bis auf Weiteres zu beenden. Seit Beginn des Programms hat HUGO BOSS im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 1. September 2026 124.044 Aktien zu einem Gesamtbetrag von rund 4,8 Mio. EUR zurückgekauft.
Die Entscheidung folgt der heutigen Erklärung der Frasers Group, in der sie beabsichtigen, ihren Anteil an HUGO BOSS auf über 50 % zu erhöhen sowie die Unterstützung für Stephan Sturm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats von HUGO BOSS, zu überprüfen.
Das Unternehmen ist weiterhin von seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial überzeugt. Der Kapitalallokationsrahmen bleibt unverändert, und der Vorstand wird die Wiederaufnahme eines Aktienrückkaufprogramms zu gegebener Zeit prüfen.
Investor Relations
Kontakt:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563
Email:
Ende der Insiderinformation
01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)712 394-0
|Fax:
|+49 (0)712 394-80259
|E-Mail:
|info@hugoboss.com
|Internet:
|www.hugoboss.com
|ISIN:
|DE000A1PHFF7
|WKN:
|A1PHFF
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|EQS News ID:
|2392042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2392042 01.09.2026 CET/CEST