EQS-Adhoc: Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Blau

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EQS-Ad-hoc: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Blau

01.09.2026 / 21:08 CET/CEST
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Nexum Group AG: Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers2026 widerrufen

München, 01.09.2026: Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tag die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG mit Wirkung zum Ablauf des 5.Oktobers 2026 widerrufen.

Die Gesellschaft behält sich die Einlegung eines Rechtsbehelfs vor.

Ende der Insiderinformation

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nexum Group AG
Ludwigstraße 9
80539 München
Deutschland
Telefon:+49 172 2620936
E-Mail:info@nexum-group.de
ISIN:DE000A41YEG8
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
LEI Code:5299003LVPXHGHTWP936
EQS News ID:2392078
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2392078 01.09.2026 CET/CEST

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