EQS-AFR: Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mainova AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
01.09.2026 / 08:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Mainova AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/investor-relations/publikationen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mainova AG
|Solmsstraße 38
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.mainova.de
|LEI Code:
|529900V3S3C2QZPTD593
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2386422 01.09.2026 CET/CEST