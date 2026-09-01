EQS-AFR: Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mainova AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

01.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mainova AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/investor-relations/publikationen

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mainova AG
Solmsstraße 38
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.mainova.de
LEI Code:529900V3S3C2QZPTD593
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