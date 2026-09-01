EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Erwerb von 4.204 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Performance Share Plan)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2026 / 14:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hendrik
Nachname(n):Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DHL AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 4.204 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Performance Share Plan)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
56,1400 EUR236.012,5600 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
56,1400 EUR236.012,5600 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

106838 01.09.2026 CET/CEST

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