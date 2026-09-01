EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Erwerb von 804 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm(Performance Share Plan)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.09.2026 / 14:06 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jörg
|Nachname(n):
|von Dosky
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DHL AG
b) LEI
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005552004
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 804 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm(Performance Share Plan)
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|56,1400 EUR
|45.136,5600 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|56,1400 EUR
|45.136,5600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106840 01.09.2026 CET/CEST