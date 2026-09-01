EQS-HV: Marley Spoon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.10.2026 in in den Geschäftsräumen der Morrison Foerster LLP 13. Etage Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2, 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-VO), § 17 Abs. 1 SEAG, § 21 SEBG in Verbindung mit § 8 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, bei denen es sich sämtlich um Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre handelt. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Aufsichtsratsmitglieder Greg Greifeld, Avisha Khubani und Alexander Kudlich haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied jeweils mit Wirkung zum Ablauf dieser außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.
Darüber hinaus hat Dr. Stephan Zoll angekündigt, sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum Ablauf des 31. Dezember 2026 niederzulegen.
Dies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat vor,
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Herrn Paul Schaut, wohnhaft in Rockport, Massachusetts, USA, Mitglied des Board of Directors der Ubiety Technologies Inc., der Coginiti Inc., Aqfer Inc. und der MerlinTPS Inc.,
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Herrn John F. Engel, wohnhaft in Evanston, Illinois, USA, Wirtschaftsprüfer und Unternehmer, sowie
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Herrn Tobias Neveling, wohnhaft in Berlin, Deutschland, Chief Financial Officer der 468 Management GmbH,
jeweils für eine Amtszeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) beschließt, sowie
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Frau Ingrid Heisserer, wohnhaft in Düsseldorf, Chief Financial Officer der RTL Deutschland GmbH
für eine Amtszeit ab dem 1. Januar 2027 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) beschließt,
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
Paul Schaut ist hauptberuflich Mitglied von Aufsichtsräten mit Wohnsitz in Rockport, Massachusetts, USA. Er fokussiert sich auf Unternehmensaufsicht und Beratungsmandate, insbesondere für technologie- und datenorientierte Unternehmen. Herr Schaut ist Mitglied des Board of Directors bei (i) der Ubiety Technologies Inc. mit Sitz in Chicago, Illinois, USA (www.ubiety.io), (ii) der Coginiti Inc. mit Sitz in Atlanta, Georgia, USA, (www.coginiti.co), (iii) der Aqfer Inc. mit Sitz in Windermere, Florida, USA, (www.aqfer.com) und (iv) der MerlinTPS Inc. mit Sitz in Alpharetta, Georgia, USA, (www.merlintps.com). Er ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten.
John F. Engel ist Wirtschaftsprüfer / Certified Public Accountant (CPA), Unternehmer und Wachstumskapital-Berater mit Wohnsitz in Evanston, Illinois, USA. Er ist bekannt für die Umsetzung von Unternehmensstrategien auf Basis technologischer Innovationen. Herr Engel verfügt über umfangreiche Erfahrung in Kapitalplanung, Gewinn- und Verlust-Transformationen und Unternehmenstransaktionen in den Bereichen Software, Einzelhandel und Fertigung. Er ist weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Tobias Neveling ist Chief Financial Officer (CFO) der 468 Management GmbH mit Wohnsitz in Berlin, Deutschland. Er verbindet eine operative und investorenbezogene Perspektive mit einem besonderen Fokus auf Finanzen, Administration und Investor Relations und kann auf fast ein Jahrzehnt Führungs- und Gründererfahrung in den Bereichen Venture Capital und Technologie-Start-ups zurückblicken. Herr Neveling ist weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Ingrid Heisserer ist Chief Financial Officer der RTL Deutschland GmbH, mit Wohnsitz in Düsseldorf, Deutschland. Sie hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Transformationsprozessen, Geschäftsmodellwechseln und Wertschöpfung in der Konsumgüter- und Medienbranche. Frau Heisserer ist neben ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Marley Spoon Group SE sowie der M6 Group weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelwahl durchführen zu lassen