EQS-HV: Marley Spoon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.10.2026 in in den Geschäftsräumen der Morrison Foerster LLP 13. Etage Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Marley Spoon SE* Berlin eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 250627 B (nachfolgend die „Gesellschaft“) Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur außerordentlichen Hauptversammlung 2026 am Freitag, den 9. Oktober 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) in den Geschäftsräumen der

Morrison Foerster LLP

13. Etage

Potsdamer Platz 1

10785 Berlin

Deutschland * Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes, finden auf die Gesellschaft aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. I.

Tagesordnung 1. Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2, 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-VO), § 17 Abs. 1 SEAG, § 21 SEBG in Verbindung mit § 8 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, bei denen es sich sämtlich um Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre handelt. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder Greg Greifeld, Avisha Khubani und Alexander Kudlich haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied jeweils mit Wirkung zum Ablauf dieser außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Darüber hinaus hat Dr. Stephan Zoll angekündigt, sein Amt als Aufsichtsratsmitglied zum Ablauf des 31. Dezember 2026 niederzulegen. Dies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat vor, 1) Herrn Paul Schaut, wohnhaft in Rockport, Massachusetts, USA, Mitglied des Board of Directors der Ubiety Technologies Inc., der Coginiti Inc., Aqfer Inc. und der MerlinTPS Inc., 2) Herrn John F. Engel, wohnhaft in Evanston, Illinois, USA, Wirtschaftsprüfer und Unternehmer, sowie 3) Herrn Tobias Neveling, wohnhaft in Berlin, Deutschland, Chief Financial Officer der 468 Management GmbH, jeweils für eine Amtszeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) beschließt, sowie 4) Frau Ingrid Heisserer, wohnhaft in Düsseldorf, Chief Financial Officer der RTL Deutschland GmbH für eine Amtszeit ab dem 1. Januar 2027 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Paul Schaut ist hauptberuflich Mitglied von Aufsichtsräten mit Wohnsitz in Rockport, Massachusetts, USA. Er fokussiert sich auf Unternehmensaufsicht und Beratungsmandate, insbesondere für technologie- und datenorientierte Unternehmen. Herr Schaut ist Mitglied des Board of Directors bei (i) der Ubiety Technologies Inc. mit Sitz in Chicago, Illinois, USA (www.ubiety.io), (ii) der Coginiti Inc. mit Sitz in Atlanta, Georgia, USA, (www.coginiti.co), (iii) der Aqfer Inc. mit Sitz in Windermere, Florida, USA, (www.aqfer.com) und (iv) der MerlinTPS Inc. mit Sitz in Alpharetta, Georgia, USA, (www.merlintps.com). Er ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten. John F. Engel ist Wirtschaftsprüfer / Certified Public Accountant (CPA), Unternehmer und Wachstumskapital-Berater mit Wohnsitz in Evanston, Illinois, USA. Er ist bekannt für die Umsetzung von Unternehmensstrategien auf Basis technologischer Innovationen. Herr Engel verfügt über umfangreiche Erfahrung in Kapitalplanung, Gewinn- und Verlust-Transformationen und Unternehmenstransaktionen in den Bereichen Software, Einzelhandel und Fertigung. Er ist weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien. Tobias Neveling ist Chief Financial Officer (CFO) der 468 Management GmbH mit Wohnsitz in Berlin, Deutschland. Er verbindet eine operative und investorenbezogene Perspektive mit einem besonderen Fokus auf Finanzen, Administration und Investor Relations und kann auf fast ein Jahrzehnt Führungs- und Gründererfahrung in den Bereichen Venture Capital und Technologie-Start-ups zurückblicken. Herr Neveling ist weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien. Ingrid Heisserer ist Chief Financial Officer der RTL Deutschland GmbH, mit Wohnsitz in Düsseldorf, Deutschland. Sie hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Transformationsprozessen, Geschäftsmodellwechseln und Wertschöpfung in der Konsumgüter- und Medienbranche. Frau Heisserer ist neben ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Marley Spoon Group SE sowie der M6 Group weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden deutschen Aufsichtsräten noch in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien. Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelwahl durchführen zu lassen 2. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie für etwaige Prüfungen von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten im Geschäftsjahr 2026 und bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz: Stuttgart, Niederlassung: Berlin, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Deutschland, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie für etwaige Prüfungen von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten im Geschäftsjahr 2026 und bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 zu bestellen. II.

Weitere Informationen für Aktionärinnen und Aktionäre 1. Verfügbarkeit auf der Internetseite der Gesellschaft Die Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft am 9. Oktober 2026 kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft: Marley Spoon SE, Wrangelstraße 100, 10997 Berlin, Deutschland, eingesehen werden und ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar: https://ir.marleyspoon.com/investor-centre/ 2. Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung Teilnahme- und stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Teilnahme angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 2. Oktober 2026, bis 24:00 Uhr (MEZ), unter folgender Adresse zugehen. Marley Spoon SE

z.Hd. Peter Lorenz

Wrangelstraße 100, 10997 Berlin

Deutschland

E-Mail: legal@marleyspoon.com Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, die jedoch nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, können sich durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl - auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung - vertreten lassen. Die Vollmacht ist in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen (§ 17 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft), also insbesondere schriftlich oder per E-Mail. Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution gilt die Textform nicht; in diesem Fall muss die Vollmacht gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG lediglich nachprüfbar festgehalten werden. 3. Gegenanträge und Wahlvorschläge Jede Aktionärin und jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten. Die Gesellschaft wird Gegenanträge einschließlich des Namens der Aktionärin oder des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung zugänglich machen, wenn sie spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 24. September 2026, 24:00 Uhr (MEZ), an folgende Adresse übermittelt wurden: Marley Spoon SE

z.Hd. Herr Peter Lorenz

Wrangelstraße 100, 10997 Berlin

Deutschland

E-Mail: legal@marleyspoon.com Für Wahlvorschläge gelten die obigen Regelungen entsprechend. Eine Begründung ist hierfür jedoch nicht erforderlich. Das Recht jeder Aktionärin und jedes Aktionärs, auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft in der Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu stellen, bleibt unberührt. 4. Hinweise zum Datenschutz Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Marley Spoon SE verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gem. der DSGVO finden Sie im Internet auf der Internetseite zur Hauptversammlung unter https://ir.marleyspoon.com/investor-centre/. Berlin, im August 2026 Marley Spoon SE Der Vorstand