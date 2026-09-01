EQS-News: cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

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EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

01.09.2026 / 08:30 CET/CEST
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cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

  • Vorläufiger Konzernumsatz steigt um 11 % auf EUR 4,9 Mio. (H1 2025: EUR 4,4 Mio.)
  • Anteil wiederkehrender Umsätze weiterhin auf hohem Niveau von 96 %
  • Erneut positives EBITDA von EUR 0,2 Mio. trotz planmäßiger Wachstumsinvestitionen
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

München, 1. September 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf EUR 4,9 Mio. (H1 2025: EUR 4,4 Mio.). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze lag mit 96 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Ausschlaggebend dafür war die Steigerung der Endkundenbasis um 30 %.

Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 0,2 Mio. (H1 2025: EUR 0,5 Mio.). Die Ergebnisentwicklung reflektiert insbesondere die gestiegenen Umsätze, denen die planmäßigen Investitionen in die Weiterentwicklung der Cybersecurity-Lösungen sowie in den Ausbau von Vertrieb und Marktbearbeitung gegenüberstehen. Das EBITDA des Vorjahres war von positiven Einmaleffekten begünstigt.

Markus Cserna, CEO der cyan AG: „Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unseren eingeschlagenen Wachstumskurs. Gleichzeitig investieren wir gezielt in unsere Produkte, neue Vertriebskanäle und die weitere Markterschließung. Der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze bildet dabei eine stabile Basis für die weitere Entwicklung. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026.“

Prognose für 2026 bestätigt
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet cyan weiterhin einen Konzernumsatz zwischen EUR 10,2 Mio. und EUR 11,5 Mio. sowie ein erneut positives EBITDA, das aufgrund der geplanten Investitionen in den Marktausbau voraussichtlich unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 liegen wird.

Die vollständigen Halbjahreszahlen wird cyan mit dem Halbjahresfinanzbericht am 24. September 2026 veröffentlichen und im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ zur Verfügung stellen.

Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de

01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:cyan AG
Josephspitalstraße 15
80331 München
Deutschland
Internet:www.cyansecurity.com
ISIN:DE000A2E4SV8
WKN:A2E4SV
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:894500180W6SSACJ1T19
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