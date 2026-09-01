EQS-News: Dr.Look Ai präsentiert auf der IFA 2026 „Real-World Curiosity" als Schnittstelle für Kids AI

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Dr.Look Ai präsentiert auf der IFA 2026 „Real-World Curiosity" als Schnittstelle für Kids AI



01.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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Von einem Blatt bis hin zu einer ganzen Stadt – mit der „Dr.Look Ai Kids Learning Camera" können Kinder über ihre Umgebung erste Erfahrungen mit KI sammeln.

SHENZHEN, China, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Da KI immer mehr zum Alltag gehört, stellt Dr.Look Ai eine einfache Frage: Wie sollten Kinder lernen, damit umzugehen?

Dr.Look Ai Kids Learning Camera (white), designed for real-world, camera-first AI learning.

Für Dr.Look Ai findet sich die Antwort in der realen Welt.

Vom 4. bis 8. September wird Dr.Look Ai auf der IFA 2026 in Berlin, Deutschland, ausstellen und die Dr.Look Ai Kids Learning Camera an Stand H5.2B-505 präsentieren. Das Gerät nutzt einen kameragestützten Ansatz, um die Umgebung des Kindes zum Ausgangspunkt für KI-gestütztes Lernen zu machen.

Kinder können die Kamera auf ein Objekt, ein Tier, eine Pflanze, eine Abbildung oder einen Ort richten, den sie gerade betrachten. Die KI baut dann auf diesem Kontext auf und bietet altersgerechte Erklärungen, Geschichten, Quizfragen und Vokabelübungen an. Bei dieser Erfahrung wird die reale Welt selbst zur Schnittstelle.

„Kinder beobachten von Natur aus, stellen Fragen und erkunden ihre Umgebung", sagt KUN Y., CEO von Dr.Look Ai. „Wir möchten, dass die KI versteht, was ein Kind gerade betrachtet, und dann die Interaktion von dort aus aufnimmt. Die Technologie sollte der Neugier eines Kindes folgen, anstatt vom Kind zu verlangen, sich an die Technologie anzupassen."

Mit Discover können Kinder Objekte aus dem Alltag erkennen und mehr über das erfahren, was sie sehen. Explore erweitert das Erlebnis auf Orte wie Zoos, Museen, Parks und Reiseziele.

Auf der IFA 2026 wird Dr.Look Ai außerdem Magic Brush, fünf AI Pals, mehrsprachiges Lernen in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch sowie spielerische Erlebnisse wie Dino Care vorstellen.

Die Dr.Look Ai Kids Learning Camera wurde für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren entwickelt und kam im Juni 2026 in Nordamerika auf den Markt. Sie läuft in einer geschlossenen Lernumgebung ohne offenen Browser, soziale Medien oder Werbung von Drittanbietern und verfügt über Funktionen zur elterlichen Kontrolle.

IFA 2026 – Veranstaltungsinformationen

Termine: 4.–8. September 2026

Veranstaltungsort: Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Deutschland

Stand: H5.2B-505

Ausstellendes Unternehmen: Shenzhen Dr. lookai Technology Co., Ltd.

Über Dr.Look Ai

Dr.Look Ai ist eine Marke für KI-Lernhardware für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Die Produkte des Unternehmens nutzen künstliche Intelligenz, um alltägliche Beobachtungen in Möglichkeiten für weitere Erkundungen zu verwandeln.

Weitere Informationen finden Sie auf www.drlookai.ai.

Cision

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