EQS-News: FC Schalke 04 zahlt Bundesliga-Bonus aus

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FC Schalke 04 zahlt Bundesliga-Bonus aus



01.09.2026 / 14:00 CET/CEST

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Einmalige Sonderzahlung an Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2025/2030

FC Schalke 04 zahlt Bundesliga-Bonus aus

Mit der Anleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) bot der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. seinen Zeichnern eine Besonderheit an: den Bundesliga-Bonus. Nun erhalten die Anleihegläubiger am Freitag (04.9.) die einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1,5 Prozent des jeweils ausstehenden Nennbetrags.

Gemäß Wertpapierprospekt erfolgt die Auszahlung innerhalb von zehn Geschäftstagen nach dem Tag, an dem der FC Schalke 04 nach einem Aufstieg erstmals wieder in der Bundesliga spielt. Mit dem Saisonauftakt der Königsblauen gegen den FC Augsburg am 30. August 2026 ist diese Voraussetzung für die Zahlung des Bundesliga-Bonus gegeben. Als Auszahlungstag hat Schalke 04 den 04. September 2026 festgelegt. Anspruchsberechtigt sind alle Anleihegläubiger, die bei Geschäftsschluss der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor dem Auszahlungstag des Bundesliga-Bonus Inhaber der Anleihen sind.

„Die Rückkehr in die Bundesliga ist ein großer Erfolg für Schalke 04. Alle, die uns im Herbst 2025 ihr Vertrauen geschenkt haben, erhalten nun mit dem Aufstieg ihren verdienten Bonus“, betont Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen.

Der FC Schalke 04 hat die Anleihe 2025/2030 mit einem Volumen von insgesamt 90,0 Millionen Euro am 26. November 2025 am Kapitalmarkt platziert.

„Das außerordentliche Interesse privater und professioneller Anleger an unserer Unternehmensanleihe hat uns sehr gefreut. Die Emission war für Schalke 04 ein wichtiger Meilenstein. Auch nach der Rückkehr in die Bundesliga gehen wir alle wirtschaftlichen Herausforderungen mit kaufmännischer Vernunft und Weitsicht an, um Schalke 04 finanziell weiter zu stabilisieren“, sagt Rühl-Hamers.

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