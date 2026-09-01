EQS-News: HUBLOT BIG BANG ORIGINAL SOFT TOUCH: MATERIALBEHERRSCHUNG IN IHRER SOFTESTEN FORM

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HUBLOT BIG BANG ORIGINAL SOFT TOUCH: MATERIALBEHERRSCHUNG IN IHRER SOFTESTEN FORM



01.09.2026 / 10:05 CET/CEST

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GENF, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Manche Uhren sind dafür gemacht, gesehen zu werden. Andere dafür, erlebt zu werden. Mit der neuen Big Bang Original Soft Touch präsentiert Hublot jetzt ein völlig neues sinnliches Erlebnis. Zum ersten Mal verleiht die Manufaktur ihrer legendären Big Bang Original eine einzigartige taktile Oberfläche – mit einer exklusiven, texturierten Kautschukmischung, die sich über Gehäuse, Lünette, Zifferblatt und Armband erstreckt. Die Big Bang Original ist die reinste Ausdrucksform der Ikone von Hublot. Auf der Basis von zwanzig Jahren Innovation überarbeitet, ist sie dem unverwechselbaren Design von 2005 treu geblieben. Jetzt wird sie zur Bühne für einen weiteren Durchbruch im Bereich der Materialien. Das Resultat ist eine Oberfläche, die sich außerordentlich weich und geschmeidig anfühlt. Weder eine Beschichtung noch eine Oberflächenbehandlung, sondern eine neue Art, eine Uhr zu bauen.

Hublot's Big Bang Original Soft Touch

HUBLOT VERLEIHT DER IKONISCHEN BIG BANG ORIGINAL EIN NEUES GEFÜHL

Zum ersten Mal hat Hublot eine Uhr kreiert, die nicht nur dafür gedacht ist, gesehen, sondern auch gefühlt zu werden. Die beiden neuen Modelle in den Farbvarianten All Black und All Red setzen zwei der ikonischsten Farbthemen von Hublot mit einer völlig neuen taktilen Sprache um. Die dazu verwendete exklusive Kautschukmischung entsteht in einem speziellen Umspritzungsverfahren, bei dem die Struktur mithilfe eigens entwickelter Werkzeuge bereits während der Produktion direkt in das Material eingearbeitet wird. Anders als bei einer Beschichtung oder Oberflächenbehandlung wird die Textur auf diese Weise zu einem wesentlichen Bestandteil der Konstruktion selbst. Die einzigartige mikroskopische Oberflächenstruktur besteht aus Tausenden feinster Mikroelemente, dank derer das Material außerordentlich weichgriffig ist und dennoch die Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit bewahrt, für die der Kautschuk von Hublot bekannt ist.

Die Big Bang Original Soft Touch All Black setzt die Geschichte eines der markantesten Design-Statements von Hublot fort. Das 2006 vorgestellte monochrome Konzept verwandelte Schwarz in ein radikales Ausdrucksmittel, bei dem die Abwesenheit von Farbe zu einer neuen Möglichkeit wurde, Form, Architektur und Identität zu offenbaren. Mehr als nur eine Farbe, wurde All Black zu einem der charakteristischen Elemente der Kunst der Fusion der Manufaktur: dem Zusammenspiel von Ästhetik, Materialien und Innovation. Zwanzig Jahre später interpretiert Hublot dieses Konzept nun durch ein innovatives sensorisches Erlebnis neu. Die Farbe bleibt unverändert, doch die Wahrnehmung ändert sich. Zum ersten Mal ist All Black nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Das tiefschwarze Titangehäuse, die schwarz DLC-beschichteten Drücker und die Soft-Touch-Kautschukkonstruktion bilden eine monochrome Komposition.

Die Big Bang Original Soft Touch All Red ist eine Hommage an einen weiteren bedeutenden Durchbruch in der Materialbeherrschung der Manufaktur: die Entwicklung der weltweit ersten leuchtend farbigen Hightech-Keramik. Die 2018 vorgestellte rote Keramik von Hublot eröffnete ungeahnte Möglichkeiten für den Einsatz von Keramik in der Uhrmacherkunst und bewies, dass höchste technische Leistungsfähigkeit und Farbenpracht Hand in Hand gehen können. Jetzt erhält dieses ikonische Rot mit einer völlig neuen taktilen Ausdrucksform eine weitere Dimension. Inspiriert von der Intensität und Vielfalt des roten Universums von Hublot, macht die All Red Farbe fühlbar und verbindet dank des einzigartigen Kautschuks, der das Titan umhüllt, visuelle Wirkung mit einem beispiellos weichen Griff.

EINE NEUE INTERPRETATION DER ORIGINAL BIG BANG

Die Big Bang Original Soft Touch wird von dem vollständig von Hublot entwickelten und gefertigten Unico Chronographenkaliber angetrieben – einem technischen Statement, das zu 100 % auf dem Know-how der Manufaktur basiert und fünf patentierte Innovationen umfasst. Das Unico verfügt über ein Säulenrad, eine Architektur mit Doppelkupplung, einen mehrschichtigen Aufbau, ein optimiertes Räderwerk und einen H-förmig durchbrochenen, skelettierten Rotor aus Wolfram. Es bietet eine Gangreserve von 72 Stunden. Die in einem 43-mm-Gehäuse untergebrachte Big Bang Original Soft Touch vereint die charakteristische Architektur der ursprünglichen Big Bang mit zeitgemäßen Optimierungen. Das Titangehäuse ist zum Teil mit der exklusiven, texturierten Kautschukmischung ummantelt. Das Zifferblatt ist aus der gleichen Kautschukmischung gefertigt und mit einem Carbon-Effekt, erhöhten Zählern sowie Ton in Ton ausgeführten Rehauts versehen. Gemeinsam erzeugen diese Elemente eine vielschichtige dreidimensionale Wirkung, die der Uhr Tiefe, Kontrast und eine einzigartige optische Identität verleiht. Zu den weiteren raffinierten Merkmalen zählen anglierte Kanten, geschwungene, weicher fließende Bandanstöße, eine mit Kautschuk überzogene Krone sowie rechteckige Drücker mit den für Hublot typischen Kautschuk-Einsätzen. Das Armband verfügt über das One-Click-System von Hublot, das einen nahtlosen Armbandtausch ermöglicht, ohne die perfekte Integration in das Gehäuse zu beeinträchtigen.

MATERIALINNOVATION, DIE FÜHLBAR IST

Von farbiger Keramik über Saphir bis hin zu Magic Gold und zahlreichen weiteren bahnbrechenden Materialinnovationen hat Hublot durch seine Kunst der Fusion die Möglichkeiten der Uhrmacherkunst kontinuierlich erweitert. Mit der Big Bang Original Soft Touch präsentiert die Marke nun eine weitere Premiere: eine Materialinnovation, die sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihr taktiles Erlebnis auszeichnet. In der Manufaktur von Hublot in Nyon konzipiert, entwickelt und zusammengebaut, demonstriert die Big Bang Original Soft Touch das Know-how, die Kreativität und technische Exzellenz, die jedem Zeitmesser von Hublot zugrunde liegen. Diese außergewöhnliche Kompetenz spiegelt sich auch im 5+5-Garantieprogramm von Hublot wider, das zu den umfassendsten der Branche zählt und eine Garantiedauer von bis zu zehn Jahren bietet. Es ist ein greifbarer Ausdruck des Vertrauens der Marke in ihre Produkte und in die Teams, die diese entwerfen, entwickeln und montieren.

Das Erlebnis erstreckt sich noch über die Uhr selbst hinaus: Das Präsentationsetui ist mit einem passenden texturierten Hublot Logo versehen, das die unverwechselbare taktile Identität des weichgriffigen Kautschuks aufgreift, der für die Uhr verwendet wurde.

Die neue Big Bang Original Soft Touch Kollektion ist in ausgewählten Hublot Verkaufsstellen sowie online auf hublot.com erhältlich.

HUBLOT

Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.

Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension – mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das „Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.

Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke von Hublot – Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber – tragen die rebellische DNA in sich, die die Marke dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Seit 2026 unterstreicht Hublot sein Bekenntnis zu technischen Spitzenleistungen durch eine erweiterte Garantieregelung. Sie gilt für ab dem 1. Januar 2026 erworbene, anspruchsberechtigte Uhren und umfasst eine 5-jährige Basisgarantie sowie die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre im Rahmen des Hublotista-Programms. Damit beträgt die Gesamtgarantie bis zu zehn Jahre.

Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig – durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.

DAS KALIBER UNICO – EIN EINZIGARTIGES MANUFAKTURWERK VON HUBLOT

Als erstes komplett von Hublot entworfenes, entwickeltes und hergestelltes Uhrwerk wurde das 2010 eingeführte Kaliber Unico wegweisend für die Unabhängigkeit, Innovationskraft und Identität der Marke. Im Lauf der Jahre hat es sich zu einem markanten, unverwechselbaren Markenzeichen der Uhrmacherkunst von Hublot entwickelt, das für sein robustes, revolutionäres Chronographendesign bekannt ist.

Herausragende Merkmale wie ein zifferblattseitiges Säulenrad und eine Siliziumhemmung machen das Kaliber Unico zu einem mechanischen Kraftpaket, dessen Optik ebenso eindrucksvoll ist wie seine fortschrittliche Technik. Es treibt die Uhr nicht nur an, sondern definiert sie.

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen ein integrierter Flyback-Chronograph mit einer Präzision von 1/8 Sekunde für sofortiges Nullstellen und Neustarten, eine Genauigkeit von -2/+4 Sekunden pro Tag und eine Gangreserve von 72 Stunden. Zudem wartet dieses Kaliber mit fünf patentierten technischen Innovationen auf: einer spielausgleichenden oszillierenden Kupplung, einem Anti-Shake-System für den Chronographenzeiger, einem Sperrrad mit reibungsfreiem Sperrkegel, einem Mechanismus zur Feinregulierung der Ganggenauigkeit und einer außergewöhnlich stoßresistenten Zeitanzeige. All diese Mechanismen werden gemäß dem Chronofiable®-System von Hublot streng getestet, um optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Präzision zu gewährleisten.

VON DER BIG BANG ZUR BIG BANG ORIGINAL SOFT TOUCH

2005: Die Big Bang wird geboren und definiert das moderne Uhrendesign durch die Kunst der Fusion neu.

2006: All Black wird zum Manifest, Monochromie zur Ikone.

2018: Hublot präsentiert eine rote Keramik – die erste leuchtend farbige Hightech-Keramik der Welt.

2026: Die Big Bang Original kehrt zum charakteristischen Design von 2005 zurück, neu überarbeitet auf Basis von zwanzig Jahren Innovation.

2026: Die Big Bang Original Soft Touch verleiht der Ikone eine völlig neue taktile Dimension.

Hublot's Big Bang Original Soft Touch

Hublot Logo

Cision

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