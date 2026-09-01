EQS-News: ID Finance sichert sich Kreditfazilität in Höhe von 21 Mio. Euro über den deutschen Asset Manager nordIX AG

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

ID Finance sichert sich Kreditfazilität in Höhe von 21 Mio. Euro über den deutschen Asset Manager nordIX AG



01.09.2026 / 07:16 CET/CEST

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ID Finance sichert sich Kreditfazilität in Höhe von 21 Mio. Euro über den deutschen Asset Manager nordIX AG

Die Finanzierung unterstützt die Vergabe neuer Kredite und das weitere Wachstum des digitalen Kreditgeschäfts von ID Finance in Spanien.

1. September 2026 – ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat mit nordIX, einem spezialisierten deutschen Asset Manager, eine Finanzierung in Höhe von 21 Millionen Euro abgeschlossen, um das anhaltende Wachstum seines Verbraucherkreditgeschäfts in Spanien zu unterstützen.

Die Finanzierungsvereinbarung wird es ID Finance ermöglichen, neue Verbraucherkredite zu finanzieren und sein Kreditportfolio auf dem spanischen Markt weiter auszubauen. Mit mehr als 3,7 Millionen registrierten Nutzern hat sich das Unternehmen dort als führender Anbieter alternativer Kredite etabliert. Die neue Finanzierung stärkt diese Position und schafft zusätzliche Kapazitäten für die nachhaltige Expansion.

Die Mittel versetzen ID Finance in die Lage, die anhaltende Nachfrage nach kleinen, kurzfristigen Krediten zu bedienen, die vollständig digital beantragt und vergeben werden. Zugleich verbreitert und diversifiziert die Vereinbarung die institutionelle Finanzierungsbasisdes alternativen Kreditgeschäfts von ID Finance in Spanien und schafft zusätzlichen Spielraum für dessen langfristige Entwicklung.

„Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unseres alternativen Kreditgeschäfts in Spanien“, sagt Boris Batine, Mitgründer und CEO von ID Finance. „Durch die höhere Kreditvergabekapazität können wir mehr Neukredite finanzieren und unser Portfolio weiter ausbauen. Das Engagement von nordIX unterstreicht zugleich das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell, unsere langjährige Erfolgsbilanz in Spanien und den disziplinierten Ansatz im Risikomanagement, auf dem unser Wachstum beruht.“

„Ich freue mich, mit ID Finance zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in einer für den spanischen Markt wichtigen Phase bei seinem Wachstum zu unterstützen“, sagt Claus Tumbrägel, Vorstand und geschäftsführender Gesellschafter der nordIX AG. „Mit seiner disziplinierten Kreditprüfung und ausgeprägten Compliance-Kultur ist ID Finance gut aufgestellt, um sich an regulatorische Veränderungen anzupassen und in einem sich wandelnden Markt weitere Marktanteile zu gewinnen. ID Finance ist klarer Marktführer im digitalen Verbraucherkreditgeschäft und bereits der dritte Kreditgeber, mit dem wir in Spanien zusammenarbeiten. Kreditgeber wie ID Finance bieten Menschen, die von traditionellen Banken allzu oft nicht berücksichtigt werden, einen schnelleren, einfacheren und faireren Zugang zu Krediten. Diese Partnerschaft spiegelt die Strategie unseres nordIX European Consumer Credit Fonds wider, der führende bankenunabhängige Kreditgeber mit hoher digitaler Kompetenz und disziplinierter Kreditvergabe finanziert.“

Starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr

In den ersten sechs Monaten des Jahres vergab ID Finance in Spanien Verbraucherkredite im Gesamtvolumen von mehr als 190 Millionen Euro und erzielte einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Diese Ergebnisse bilden eine solide finanzielle Grundlage für die neue Kreditlinie und die weitere Expansion des Unternehmens in Spanien.

Die Vereinbarung verbindet die Erfahrung von ID Finance im digitalen Verbraucherkreditgeschäft in Spanien mit der spezialisierten Expertise von nordIX in den Bereichen europäische Konsumentenkredite und festverzinsliche Anlagen. Der Hamburger Vermögensverwalter investiert in Verbraucherkreditportfolios, die von etablierten bankenunabhängigen Kreditgebern und digitalen Finanzanbietern vergeben werden.

Über ID Finance

https://idfinance.com/



ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko. Das 2015 in Barcelona gegründete Unternehmen entwickelt innovative Finanzlösungen, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind und sie dabei unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ziel des Unternehmens ist es, die digitale Transformation der Verbraucherfinanzierung voranzutreiben und dabei verantwortungsbewusstes Handeln mit solider finanzieller Leistung sowie hohen Standards bei Integrität und Kundenzufriedenheit zu verbinden. 2026 wurde ID Finance erstmals in die „Sifted 100: Southern Europe“ aufgenommen, das jährliche Ranking der am schnellsten wachsenden Start-ups der Region.

Über nordIX

http://www.nord-ix.com/en



Die nordIX AG ist eine inhabergeführte Investmentboutique mit Sitz in Hamburg. Das 2009 gegründete Unternehmen ist auf festverzinsliche Wertpapiere, Private Credit und Derivate spezialisiert. nordIX verwaltet Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Kunden und unterstützt institutionelle Anleger bei der Umsetzung ihrer Fixed-Income-Strategien.

Zu den Kunden zählen Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Dachfondsmanager und unabhängige Vermögensverwalter sowie Privatanleger und eine wachsende Zahl von Family Offices. Über den European Consumer Credit Fund finanziert nordIX Verbraucherkreditportfolios etablierter bankenunabhängiger Kreditgeber in Europa.

Pressekontakt

Katia Ballano Göring

PR & Communications Manager, ID Finance

katia.ballano@idfinance.com

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