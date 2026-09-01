EQS-News: Im Jahr 2025 deckte sauberer Strom 40 % des neuen Energiebedarfs. Eine schnellere Umsetzung und sektorale Durchbrüche können laut dem jährlichen „Energy Transition Monitor" zu einer dauerhaften Senkung der Emissionen führen

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Im Jahr 2025 deckte sauberer Strom 40 % des neuen Energiebedarfs. Eine schnellere Umsetzung und sektorale Durchbrüche können laut dem jährlichen „Energy Transition Monitor" zu einer dauerhaften Senkung der Emissionen führen



02.09.2026 / 01:05 CET/CEST

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Ein Paradoxon des Fortschritts: Der Anteil an sauberem Strom wächst mehr als doppelt so schnell wie die Energieversorgung insgesamt, doch die Emissionen sinken noch nicht, da die Gesamtnachfrage sowohl nach fossilen als auch nach sauberen Energieträgern gleichzeitig steigt – angetrieben durch Rechenzentren, einen höheren Kühlbedarf und die Schwerindustrie.

Ein zweistufiges Übergangs: Etwa 60 % der weltweiten Emissionen – vor allem aus der Stromerzeugung und dem Straßenverkehr – werden durch eine saubere Elektrifizierung rasch und ohne oder mit nur geringen zusätzlichen Kosten bekämpft. Bei den verbleibenden 40 % der Emissionen – aus Luftfahrt, Schifffahrt, Schwerindustrie und Landwirtschaft – kommen die Fortschritte langsamer voran, da hierfür Lösungen erforderlich sind, die mit einem Umweltkostenaufschlag verbunden sind oder sich noch in einem frühen Stadium der kommerziellen Nutzung befinden.

Vier Hebel werden in weitgehend außer Acht gelassen: Kohleverbrauch, Methanemissionen, Entwaldung und der langsame Ausbau der CO₂-Beseitigung.

LONDON, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweiten Investitionen in saubere Energie erreichten im Jahr 2025 einen Rekordwert von 2,1 Billionen US-Dollar. Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge haben erneut alle Prognosen übertroffen. Doch aufgrund des steigenden Energiebedarfs stagnieren die weltweiten Treibhausgasemissionen lediglich – sie gehen nicht zurück. Die globale Erwärmung hat bereits die 1,5-°C-Marke überschritten und steuert laut dem heute veröffentlichten „Energy Transition Monitor 2026" der Energy Transitions Commission (ETC) weiterhin auf etwa 2,5 °C zu.

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Da Waldbrände und extreme Hitzewellen weitreichende wirtschaftliche und menschliche Schäden verursachen und die Kosten für die Energiesicherheit seit der Sperrung der Straße von Hormus steigen, ist die Nachfrage nach sauberen Alternativen zu den preisschwankungsanfälligen fossilen Brennstoffen gewachsen. Die jährliche Auswertung des ETC-Sekretariats – das eine globale Koalition führender Akteure aus den Bereichen Energie, Industrie und Finanzen vertritt – kommt zu dem Ergebnis, dass erneuerbare Energien im Jahr 2025 99 % des Wachstums der weltweiten Stromerzeugung ausmachten, während die Stromerzeugung aus Kohle und Öl jeweils zurückging. Die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien hat sich seit 2022 fast verdoppelt und ist auf dem besten Weg, sich bis 2030 erneut zu verdoppeln – rund 900 GW weniger als die auf der COP28 zugesagte Verdreifachung.

Doch die saubere Energie verfolgt ein sich ständig veränderndes Ziel: Da der Anteil der Elektrizität am gesamten Endenergieverbrauch weiterhin nur ein Fünftel beträgt, deckte dieser Anstieg bei sauberer Elektrizität lediglich 40 % des Anstiegs des weltweiten Energiebedarfs ab, während der Rest durch fossile Brennstoffe gedeckt wurde, da der Energiebedarf von Gebäuden, der Schwerindustrie und dem Fernverkehr weiter stieg.

Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, müssen saubere Technologien schneller eingeführt werden. Der Bericht nennt außerdem vier weitere wichtige Hebel zur weltweiten Emissionsminderung, die bislang weitgehend unberücksichtigt geblieben sind: Kohleverbrauch, Methanemissionen, Entwaldung und Ausbau der Kohlenstoffentfernung.

Der Bericht beschreibt einen Übergang in zwei Geschwindigkeiten. Rund 60 % der weltweiten Emissionen könnten allein durch eine saubere Elektrifizierung ohne nennenswerte oder gar keine zusätzlichen Kosten eingedämmt werden – vor allem in der Stromerzeugung und im Straßenverkehr, wo die Elektrifizierung bereits an Fahrt gewinnt.

Doch es gibt nach wie vor Hindernisse. Die Netzkapazität stellt einen erheblichen Engpass für diese Beschleunigung dar: Rund 375 GW an erneuerbaren Energien und 455 GW an Batteriespeichern stecken in den europäischen Wartelisten für Netzanschlüsse und Genehmigungen fest, in den Vereinigten Staaten warten etwa 2.300 GW auf den Netzanschluss, und fast 10 % der Wind- und Solarstromerzeugung Chinas wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2026 aufgrund von Netzengpässen gedrosselt. Die Förderung kostengünstiger erneuerbarer Energien durch langfristige Verträge kann ebenfalls die Elektrifizierung beschleunigen.

Für die verbleibenden 40 % der weltweiten Emissionen, die durch industrielle Hochtemperaturprozesse, den Luftverkehr, die Schifffahrt und Teile der Landwirtschaft verursacht werden, sind Lösungen erforderlich, die mit einem ökologischen Kostenaufschlag verbunden sind oder sich noch in einem frühen Stadium der kommerziellen Umsetzung befinden. Von den weltweit angekündigten rund 1.000 Projekten im Bereich sauberer Industriebetrieb haben weniger als 20 % den Stand einer endgültigen Investitionsentscheidung erreicht. Die CO₂-Bepreisung wird verstärkt, wodurch umweltfreundliche Projekte finanziell rentabler werden, doch feste Abnahmeverpflichtungen stellen nach wie vor eine große Lücke dar.

„Saubere Energie wächst mittlerweile schneller als fossile Energien, doch die Geschwindigkeit der Einführung allein reicht nicht aus, um die Emissionen zu senken. Solange die Engpässe im Stromnetz nicht beseitigt werden, keine Abnehmerzusagen für saubere Industrieprodukte vorliegen und keine Kostendurchbrüche in der Schifffahrt und Luftfahrt erzielt werden, werden die Emissionen weiterhin auf dem gleichen Niveau verharren und nicht sinken", sagte Adair Turner, Co-Vorsitzender des ETC.

„Der Kohleverbrauch wird nicht zurückgefahren, die Methanemissionen sinken nicht, Wälder werden weiterhin abgeholzt, und die Kohlenstoffentfernung erreicht bei weitem nicht das erforderliche Ausmaß. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme anzugehen. Nur so können wir die rasante Erwärmung des Planeten stoppen, und wir sehen die Auswirkungen davon in Echtzeit", sagte Jules Kortenhorst, Co-Vorsitzender der ETC, gegenüber.

„Der Energy Transition Monitor macht deutlich, dass die Herausforderung nicht mehr darin besteht, ob Technologien für saubere Energie in großem Maßstab einsetzbar sind, sondern ob wir sie schnell genug umsetzen können, um den wachsenden Bedarf zu decken und gleichzeitig die Emissionen zu senken. Angesichts des steigenden Strombedarfs verfügen wir über alle notwendigen Ressourcen, um Energielösungen zu entwickeln, die reichlich vorhandene saubere Energie mit Effizienz, Flexibilität und modernisierten Netzen verbinden. Der Bericht zeigt Lösungen auf, um genehmigungs- und anschlusstechnische Hindernisse zu beseitigen und so den Zugang zu Ressourcen in dem Umfang zu ermöglichen, wie es das Projekt () vorsieht.Durch die Kombination von sauberer Elektrifizierung mit einer intelligenteren Energienutzung können wir die Energiesicherheit stärken und die Emissionsminderung beschleunigen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum fördern", sagte, Jon Creyts, CEO von RMI, und Mitglied der Energy Transitions Commission.

Das Bild unterscheidet sich je nach Region erheblich:

China: Wir treiben den Ausbau einer sauberen Elektrifizierung schneller voran als irgendwo sonst auf der Welt. Liefert 83 % der weltweit eingesetzten Anlagen für erneuerbare Energien und 45 % der Anlagen für umweltfreundliche Industrieanlagen. Installiert mehr als die Hälfte der weltweiten Wind- und Solarkapazitäten. Im Jahr 2025 entfielen 56 % der Verkäufe neuer Personenkraftwagen auf Elektrofahrzeuge, und 13 von 19 weltweiten Investitionsentscheidungen im Bereich der sauberen Schwerindustrie wurden im ersten Halbjahr 2026 in China getroffen.

USA: Maßnahmen der Bundesregierung bremsen den Wandel zwar ab, bringen ihn aber nicht vollständig zum Stillstand. Seit Januar 2025 wurden Projekte zur Erzeugung von 21 GW sauberer Energie gestrichen. Der Zubau an Kapazitäten aus fossilen Brennstoffen stieg in den Jahren 2025–2026 um 71 %. Dennoch verlangsamte sich das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien nur um 2 %. Rechenzentren stellen den größten Widerspruch dar: die die Hälfte aller neuen Verträge im Bereich der sauberen Energien ausmachen und gleichzeitig den größten Anstieg bei den neuen Stromerzeugungskapazitäten aus fossilen Brennstoffen bewirken.

EU und Großbritannien: Die schnellsten Fortschritte bei der Emissionsminderung unter den großen Volkswirtschaften, auch wenn sich das Tempo in letzter Zeit verlangsamt hat. Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet kräftig voran, und etwa jeder fünfte neu gekaufte Pkw ist ein Elektroauto. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Elektrifizierung zielt auf eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus ab. Rund 375 GW an erneuerbaren Energien und 455 GW an Batteriespeichern stecken in Genehmigungs- und Netzanschlusswarteschlangen fest.

Indien: Die weltweit günstigsten erneuerbaren Energien, deren Ausbau jedoch neunmal langsamer voranschreitet als in China. Mit 6,4 % pro Jahr verzeichnet diese große Volkswirtschaft das schnellste Wachstum des Strombedarfs, doch die neuen Kapazitäten aus sauberen Energiequellen werden eher durch die steigende Nachfrage aufgesogen, als dass sie die Kohle verdrängen.

Asien (ohne China und Indien) und Australien: Erneuerbare Energien machten im Jahr 2024 62 % der neuen Stromerzeugungskapazitäten aus, doch die Fortschritte in der Region sind uneinheitlich. Die durch die Sperrung der Straße von Hormus verursachten hohen Preise für fossile Brennstoffe haben das Thema Energiesicherheit und saubere Energie in der Region in den Vordergrund gerückt. Länder wie Südkorea und Indonesien haben ihre Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien vorgezogen.

Über die Energy Transitions Commission (ETC)

Die Energy Transitions Commission ist ein globaler Zusammenschluss von Führungskräften aus allen Bereichen der Energiewirtschaft, die sich dafür einsetzen, bis zur Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen und gleichzeitig Wirtschaftswachstum und Entwicklung zu fördern. Dieser Bericht wurde vom ETC-Sekretariat erstellt und sollte nicht so verstanden werden, dass die Mitglieder mit jeder Feststellung oder Empfehlung einverstanden sind. Das ETC wird von SYSTEMIQ Ltd. betrieben.

Alle Daten in dieser Pressemitteilung stammen aus dem „Energy Transition Monitor 2026", der hier heruntergeladen werden kann: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-transition-monitor-2026

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