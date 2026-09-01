EQS-News: NanoRepro AG: Strategische Neuordnung der Beteiligung hyped about science GmbH – vollständige Übernahme und Fokus auf Kerngeschäft sowie die Wachstumsträger PAEDIPROTECT, newkee, ZuhauseTEST und alpha

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NanoRepro AG: Strategische Neuordnung der Beteiligung hyped about science GmbH – vollständige Übernahme und Fokus auf Kerngeschäft sowie die Wachstumsträger PAEDIPROTECT, newkee, ZuhauseTEST und alpha



01.09.2026 / 12:00 CET/CEST

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NanoRepro AG: Strategische Neuordnung der Beteiligung hyped about science GmbH – vollständige Übernahme und Fokus auf Kerngeschäft sowie die Wachstumsträger PAEDIPROTECT, newkee, ZuhauseTEST und alphabiol

NanoRepro AG übernimmt die hyped about science GmbH im Rahmen einer strategischen Neuordnung vollständig, inklusive der Marke alphabiol – die PHLAS-bezogenen Aktivitäten und Vermögenswerte werden künftig vom ursprünglichen Technologiepartner terraplasma weitergeführt

Strategische Neuordnung schafft klare Zuständigkeiten und stärkt den Fokus auf das Kerngeschäft sowie die bereits heute stark wachsenden Beteiligungen und Marken

Volle unternehmerische Kontrolle über die Marke alphabiol ermöglicht deren gezielten Ausbau innerhalb der NanoRepro-Gruppe

Rund 1 Mio. EUR verbleiben als Kapitalrücklage in der hyped about science GmbH. Alleiniger Gesellschafter ist die NanoRepro AG.

Wegfall der bislang bestehenden Kaufoption auf weitere Anteile an der hyped about science GmbH schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum für die geplante Wachstumsstrategie der NanoRepro AG

Marburg, 01. September 2026.

Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710; Symbol: NN6) schärft ihren strategischen Fokus weiter auf ihr etabliertes Kerngeschäft mit medizinischen Schnelltests, die Marke alphabiol sowie auf die Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG und die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee).

Vollständige Übernahme der hyped about science GmbH und klare Trennung der bisherigen Aktivitäten

Im Verlauf der bisherigen Zusammenarbeit bei hyped about science haben sich unterschiedliche Vorstellungen über die künftige strategische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung herausgebildet. Vor diesem Hintergrund haben sich die Gesellschafter auf eine klare Neuordnung und Trennung der bisherigen Aktivitäten betreffend PHLAS verständigt. NanoRepro übernimmt von der terraplasma GmbH sämtliche verbleibenden Geschäftsanteile an der hyped about science GmbH für einen Kaufpreis in Höhe des Nennbetrags von 25.000 EUR und damit die vollständige unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft einschließlich der Marke alphabiol. Die PHLAS-bezogenen Aktivitäten und Vermögenswerte werden künftig durch den ursprünglichen Technologiepartner terraplasma geführt. Julia Zimmermann ist aus der hyped about science GmbH als Geschäftsführerin ausgeschieden, Lisa Jüngst führt die Gesellschaft vorerst als alleinige Geschäftsführerin weiter. Zukünftig wird der Sitz der Gesellschaft nach Marburg verlegt; zugleich soll die hyped about science GmbH in alphabiol GmbH umfirmiert werden.

Rund 1 Mio. EUR verbleiben als Kapitalrücklage in der hyped about science GmbH. Alleiniger Gesellschafter ist die NanoRepro AG. Die bislang bestehende Kaufoption auf einen weiteren Anteil von 17,001 % an der hyped about science GmbH mit Laufzeit bis April 2027 wird durch die vollständige Übernahme hinfällig und schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Weiterentwicklung und Skalierung des Kernportfolios sowie strategische Akquisitionsmöglichkeiten, die sich operativ in das strategisch aufgebaute Kernportfolio integrieren lassen.

Die Werthaltigkeit der bisherigen Beteiligung an hyped about science hat sich nicht vermindert, so dass sich für NanoRepro kein Abschreibungsbedarf ergibt.

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:

„Wir schärfen unseren Fokus auf unser etabliertes Kerngeschäft mit medizinischen Schnelltests sowie die beiden Beteiligungen Paedi Protect AG und Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee). Mit der vollständigen Übernahme von hyped about science schaffen wir zugleich Klarheit für alle Seiten und holen mit alphabiol eine unserer bereits aufgebauten Marken vollständig zurück in die eigene Verantwortung. Das gibt uns die Möglichkeit, alphabiol mit voller Kraft weiterzuentwickeln und unser Portfolio insgesamt fokussierter und ertragsstärker aufzustellen.“

Strategische Neuordnung: Fokus auf Kerngeschäft ZuhauseTEST und die Wachstumsträger PAEDIPROTECT, newkee und alphabiol

Mit der Neuordnung richtet die NanoRepro AG ihren strategischen Fokus konsequent auf vier tragende Säulen aus: Das etablierte Kerngeschäft mit medizinischen Schnelltests als Eigenmarke und Whitelabel-Partner, die beiden Wachstumsbeteiligungen im Hautpflegebereich, Paedi Protect AG und Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee), sowie im Nahrungsergänzungsmittelgeschäft mit der eigenen Marke alphabiol. Die Entscheidung trägt der bereits eingeleiteten und überzeugenden Umsatz- und Wachstumsentwicklung dieser Sparten innerhalb der Gruppe Rechnung.

Die vollkonsolidierte Mehrheitsbeteiligung Paedi Protect AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR und bestätigte mit einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (2024:11,5 Mio. EUR) ihre gefestigte Marktposition im Segment dermatologisch geprüfter Baby- und Kinderpflege; zusammen mit dem Umsatz der NanoRepro AG auf Holdingebene ergab sich damit ein konsolidierter Gruppengesamtumsatz von rund 16 Mio. EUR.

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 setzt sich diese Entwicklung fort: Gegenüber einem kombinierten Pro-forma-Gruppenhalbjahresumsatz von rund 10,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 wies die Gruppe aus NanoRepro AG und vollkonsolidierter Paedi Protect AG im ersten Halbjahr 2026 einen vorläufigen kombinierten Umsatz von knapp 13 Mio. EUR aus, was einem Wachstum von rund 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee) verzeichnete 2025 mit einem Umsatz von 2,6 Mio. EUR (2024: 1,9 Mio. EUR) ein Wachstum von knapp 37 %; für das laufende Geschäftsjahr wird ein weiterer Anstieg auf rund 3,1 Mio. EUR (+19,2 %) erwartet.

Mit dieser Fokussierung auf das Kerngeschäft und die drei etablierten, synergiestarken Beteiligungen und Marken bündelt die NanoRepro AG ihre Kräfte konsequent auf die Segmente, die bereits heute den größten Beitrag zu Umsatz und Ergebnis der Gruppe leisten – unter anderem durch die gemeinsame Produktionskompetenz im Bereich Hautpflege bei der Paedi Protect AG und der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee), eine integrierte Vertriebsplattform sowie einen gemeinsamen Logistik-Hub.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig Alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio.

Darüber strebt die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat, an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail:

juengst@nanorepro.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: + 49-6421 - 9514 49 Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912008FCA63AGIMEV74 EQS News ID: 2391724

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