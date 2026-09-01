EQS-News: Semperit verkauft Beteiligung an deutscher M+R Dichtungstechnik

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EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Verkauf
Semperit verkauft Beteiligung an deutscher M+R Dichtungstechnik

01.09.2026 / 14:00 CET/CEST
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Corporate News

Semperit verkauft Beteiligung an deutscher M+R Dichtungstechnik

Wien, 1. September 2026 –Im Zuge der Portfoliooptimierung und der Fokussierung auf strategische Wachstumsfelder hat die Semperit-Gruppe ihre Beteiligung am Profilhersteller M+R Dichtungstechnik GmbH mit Sitz in Seligenstadt, Deutschland, verkauft. Käufer ist die an der Stockholmer Börse notierte Trelleborg Group, ein globaler Anbieter von technischen Polymerlösungen. Signing und Closing der Transaktion fanden heute statt.

„Der Verkauf ist ein weiterer Schritt zur Schärfung unseres Portfolios. Wir richten unser Geschäft noch konsequenter auf attraktive Wachstums- und Innovationsfelder aus, optimieren unseren Produktions-Footprint und reduzieren die Komplexität innerhalb der Gruppe. Damit stärken wir die Basis für profitables und nachhaltiges Wachstum“, sagt Semperit-CEO Manfred Stanek.

Die M+R Dichtungstechnik gehörte mit ihrem Profilgeschäft zur Division Semperit Industrial Applications (SIA), die Schläuche und Dichtungen umfasst. Die Spezialisierung der M+R auf individuelle Fassadenlösungen folgte einem stärker projektbezogenen Geschäftsansatz als das auf Serienfertigung ausgerichtete Kerngeschäft der Division. M+R verfügt über eine starke Marktstellung in ihrem Segment und ein erfahrenes, hochqualifiziertes Team. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 mit rund 20 Mitarbeiter:innen einen externen Umsatz von rund 7,4 Mio. EUR.

Für Rückfragen:

Bettina Schragl
Director Communications and Capital Markets/Spokeswoman
+43 676 8715 8257
bettina.schragl@semperitgroup.com
www.semperitgroup.com
www.linkedin.com/company/semperit-ag
 		 

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division Semperit Industrial Applications fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Großserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division Semperit Engineered Applications umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf maßgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.

01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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Unternehmen:Semperit AG Holding
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1100 Wien
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ISIN:AT0000785555
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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