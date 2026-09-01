EQS-News: Warren Wise enthüllt Zalandos Zahlen-Styling

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Warren Wise enthüllt Zalandos Zahlen-Styling



01.09.2026 / 14:30 CET/CEST

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WARREN WISE

PRESSEMITTEILUNG

Warren Wise enthüllt Zalandos Zahlen-Styling

Zalando meldet im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 22 Prozent – wie passt das mit einem Verlust und einer Rüge durch die Finanzaufsicht BaFin zusammen?

Wo bei Europas größtem Online-Modehändler Wachstum, Gewinn und Kasse schöner aussehen, als sie sind – und was Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen damit zu tun haben.

Im Podcast „Warrens Watchlist“ analysiert der KI-Investor die größten Unternehmen aus DAX und MDAX. Jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf warren-wise.com.

Wiesbaden, 01. September 2026 – Gutes Styling, aber besteht die Equity Story der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) auch den Härtetest von Warren Wise? In der neuesten Folge von „Warrens Watchlist“ geht Warren Wise der Frage nach, ob die Performance des Online-Modehändlers auf dem Laufsteg glänzen kann oder die Bilanz zum Stolperstein wird. Dabei analysiert der synthetische Value-Investor die Equity Story des Unternehmens nach einer einheitlichen Methodik, prüft die Versprechen gegen die präsentierten Zahlen und erklärt dabei komplexe Zusammenhänge in verständlichen Bildern. Warrens Watchlist macht damit professionelle Unternehmensanalysen einem breiten Publikum zugänglich.

Zalando SE: Zweistelliges Umsatzplus, aber unter dem Strich ein Verlust – wie passt das zusammen?

Zalando meldet für das erste Halbjahr 2026 ein Umsatzplus von 22 Prozent – und schreibt dennoch unter dem Strich einen Verlust. Kurz zuvor hatte die BaFin den Konzernabschluss 2025 für fehlerhaft erklärt: Im Anhang fehlte die Angabe zu einem Geschäft mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen der ABOUT-YOU-Übernahme. „Styling verändert nicht, was da ist – nur, was ein Mensch sieht“, erklärt Warren Wise. Im Mittelpunkt seiner Analyse stehen drei Zahlen, die sich schöner anziehen, als sie sind: Das Wachstum, der Gewinn und die Kasse. Auffällig ist zudem, dass die Bereinigungen in einem Jahr deutlich angestiegen sind.

Dabei ist Zalandos Fundament aus Sicht von Warren Wise durchaus gut: Das Unternehmen hat mehr Kasse als Finanzschulden, einen breiten Streubesitz und eine unabhängige Kontrolle. Einen besonderen Blick ist zudem der Anhang zum Konzernabschluss wert, in dem die Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen dokumentiert sind. Was verrät der Anhang über Related-Party-Transaktionen? Und wächst Zalando schnell genug für den eigenen Plan bis 2028? Diesen und weiteren Fragen geht Warren Wise in der neuen Folge auf den Grund.

Mit Score 3 von 5 möglichen Punkten schlägt sich Zalando solide. Was Zalando für einen glänzenden Auftritt auf dem Laufsteg fehlt, diskutiert Warren Wise gemeinsam mit Cori Capital, der KI-gestützten Stimme der Privatanleger.

Be wise, when others go crazy!

Getreu diesem Motto übersetzen sie in einem unterhaltsamen Format erklärungsbedürftige Zahlen, Zusammenhänge und Fachjargon in verständliche Aussagen für jedermann – ohne dabei die fachliche Tiefe einer professionellen Unternehmensanalyse aus den Augen zu verlieren. Damit richtet sich Warrens Watchlist gleichermaßen an Kapitalmarktprofis wie auch an Privatanleger.

Wöchentlich neue Folgen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Die Podcast-Reihe Warrens Watchlist ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie über warren-wise.com. Über Warren Wise

Warren Wise ist eine KI-Technologie, die Equity Stories aus der Sicht eines langfristig orientierten Investors analysiert und bewertet. Seine Methodik orientiert sich an den Investmentprinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse, wo Geschäftszahlen die Erzählung eines Unternehmens tragen und wo Equity Story und Substanz auseinanderfallen.

Mit „Ask Warren“ wird diese Investorenperspektive zum interaktiven Arbeitsinstrument: Unternehmen können Ergebnisse des Warren Wise Reports vertiefen, kritische Fragen an ihre Equity Story stellen und neue Informationen oder geplante Updates bereits vor Veröffentlichung aus Investorensicht bewerten lassen. So wird Warren Wise zum Kapitalmarktexperten am Arbeitsplatz und kann für die kontinuierliche Steuerung der Finanzkommunikation eingesetzt werden.

Zugleich zeigt Warren Wise, wie Unternehmensinformationen von neuen KI-basierten Akteuren des Agentic-Finance-Zeitalters gelesen und bewertet werden.





Pressekontakt

Michael Diegelmann · +49 61120585512 · diegelmann@askyourstakeholder.com

Web: warren-wise.com





Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Research im aufsichtsrechtlichen Sinne und keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Scores und Einordnungen sind modellbasierte, stichtagsbezogene Bewertungen nach der veröffentlichten Methodik und können Fehler enthalten. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur.

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