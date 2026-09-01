EQS-NVR: Haier Smart Home Co., Ltd.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Haier Smart Home Co., Ltd. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Haier Smart Home Co., Ltd.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.09.2026 / 11:32 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier Industrial Park, Laoshan District

266101 Qingdao

China

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 01.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

9303088164

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co., Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com LEI Code: 3003002BYTNGNJTWSH07

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