EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.09.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 1.9.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: United States

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 31.8.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
2,80 %		  
1,13 %		  
3,94 %		  
38 850 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
2,92 %		  
1,14 %		  
4,06 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000969985   1 088 939   2,80 %
Subsumme A 1 088 939 2,80 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
CFD n/a n/a Cash 439 848 1,13 %
      Subsumme B.2 439 848 1,13 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock Saturn Subco,
LLC		 1      
3 BlackRock Finance, Inc. 2      
4 BlackRock
Holdco 2, Inc.		 3      
 
5		 BlackRock Financial
Management, Inc.		  
4		      
6 BlackRock
International Holdings, Inc.		 5      
7 BR Jersey International
Holdings L.P.		 6      
 
8		 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.  
7		      
 
9		 BlackRock Investment Management (Australia)
Limited		  
8		      
10 Trident Merger LLC 3      
 
11		 BlackRock Investment Management,
LLC		  
10		      
 
12		 BlackRock
(Singapore) Holdco Pte. Ltd.		  
7		      
13 BlackRock HK Holdco Limited 12      
 
14		 BlackRock Asset Management North Asia
Limited		  
13		      
15 BlackRock Holdco 3, LLC 7      
16 BlackRock Cayman 1 LP 15      
 
17		 BlackRock Cayman West Bay Finco
Limited		  
16		      
 
18		 BlackRock Cayman West
Bay IV Limited		  
17		      
19 BlackRock Group Limited 18      
 
20		 BlackRock Investment Management
(UK) Limited		  
19		      
 
21		 BlackRock
(Netherlands) B.V.		  
19		      
 
22		 BlackRock Asset Management
Deutschland AG		  
21		      
23 BlackRock Advisors (UK)
Limited		 19      
 
24		 BlackRock
Capital Holdings, Inc.		  
5		      
25 BlackRock Advisors, LLC 24      
26 BlackRock Canada
Holdings ULC		 6      
 
27		 BlackRock Asset Management
Canada Limited		  
26		      
28 BlackRock Holdco 4, LLC 5      
29 BlackRock Holdco 6, LLC 28      
 
30		 BlackRock Delaware
Holdings Inc.		  
29		      
31 BlackRock Fund Advisors 30      
 
32		 BlackRock Institutional Trust Company,
National Association		  
30		      
           
           
           
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Offenlegungspflicht entstand, da der Gesamtanteil von BlackRock, Inc. unter 4 % gefallen ist.

 

London am  1.9.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391990  01.09.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AT&S
ATS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Diese Tech-Aktie hat jetzt Chancen auf ein Comebackheute, 13:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen