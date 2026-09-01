EURO STOXX 50® - Höchster Monatsschlusskurs der Historie

Der Euro STOXX 50® befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Das neue Allzeithoch bei 6.577 Punkten sowie der höchste Monatsschlusskurs der Börsengeschichte (6.420 Punkte) stehen sinnbildlich für die laufende Haussebewegung. Charttechnisch kam es im Frühjahr zudem zu einem idealtypischen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 5.500 Punkten. Zur Erinnerung: Dieses Level entspricht dem früheren Rekordhoch aus dem Jahr 2000, das rund ein Vierteljahrhundert Bestand hatte. Das Zusammenspiel aus Rücksetzer und anschließender dynamischer Erholung ergibt per Saldo eine „V-Formation“. Solche Muster stehen oft für eine schnelle Rückkehr der Käuferseite und sprechen – zusammen mit dem weiterhin hohen Momentum (MACD, RSL) – für eine Trendfortsetzung. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes, also der Höhe des V-Musters, lässt sich unverändert ein Projektionsziel von rund 7.000 Punkten ableiten. Unter Money-Management-Aspekten liefert der Kursverlauf ebenfalls klare Marken: Das Februarhoch bei 6.200 Punkten definiert eine erste Unterstützung. Von strategischer Tragweite bleibt jedoch die Ausbruchszone bei 5.500 Punkten. Bemerkenswert: In diesem Jahr entwickeln sich die europäischen Standardwerte zudem besser als ihre deutschen Pendants.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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