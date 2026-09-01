Europäer kritisieren russische G20-Teilnahme - Klingbeil rügt US-Regierung

Asheville/Berlin, 31. ⁠Aug (Reuters) - Finanzminister aus Europa haben mit Unmut auf die Teilnahme Russlands am G20-Finanztreffen in den USA reagiert. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betonte in Asheville im Bundesstaat North Carolina, es dürfe keine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau geben, ‌solange der Krieg gegen die Ukraine andauere. Nach Angaben des russischen Finanzministeriums führte der russische Ressortchef Anton Siluanow am Rande des Treffens ⁠zudem bilaterale ⁠Gespräche mit US-Finanzminister Scott Bessent. Klingbeil sagte, er hätte sich von der US-Seite mehr Klarheit gewünscht, dass Siluanow nicht als normaler Gast empfangen werden sollte.

Europa bereite derzeit ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vor und hoffe dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit der Regierung in Washington, ‌sagte Klingbeil. Ein gemeinsames Vorgehen sei der ‌beste Weg. Es sei jedoch unklar, ob die USA ihre Haltung lockerten. Das Signal, das vom Empfang Siluanows ausgehe, sei daher beunruhigend.

Aus Protest gegen die ⁠russische Präsenz weigerten sich die europäischen Minister und Notenbankchefs, gemeinsam mit Siluanow ‌auf dem traditionellen "Familienfoto" der Teilnehmer zu ⁠erscheinen. Das Bild wurde schließlich ohne den russischen Minister aufgenommen.

Die Europäer, darunter der britische Finanzminister John Healey und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hatten das Vorgehen am Sonntag ‌abgestimmt. Ein Dialogkanal sei zwar gut, ⁠um eine offene Botschaft zu übermitteln, ⁠sagte Klingbeil. Die bloße Tatsache, dass der russische Finanzminister nach vier G20-Treffen ohne russische Beteiligung wieder anwesend sei, deute jedoch auf einen Versuch der Normalisierung hin. Das mache es umso wichtiger, dagegenzuhalten.

Die USA hatten als Gastgeber die Einladungsliste für das Treffen festgelegt. Südafrika, das im vergangenen Jahr den G20-Vorsitz innehatte, wurde nicht eingeladen. Auch Spanien fehlte, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Land mit einem Stopp ⁠der Handelsbeziehungen gedroht hatte.

(Bericht von Philip Blenkinsop, Christian Krämer und Maria Martinez. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)