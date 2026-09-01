Eurozone: Industriestimmung hellt sich etwas weniger auf als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August nicht ganz so stark aufgehellt wie erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,8 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

In einer ersten Schätzung waren 52,8 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert liegt aber weiterhin über der Schwelle von 50 Punkten, die eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert./jkr/jsl/stw