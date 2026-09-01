EZB-Ratsmitglied Rehn: Langwieriger Iran-Konflikt könnte Inflation treiben

Reuters · Uhr
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01. ⁠Sep (Reuters) - Die EZB muss sich laut Ratsmitglied Olli Rehn auf einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten einstellen, der die ‌Teuerung im Euroraum hochhalten könnte. "Angesichts dieses Inflationsdrucks dürfen wir uns nicht in ⁠Sicherheit ⁠wiegen", sagte der finnische Notenbankchef in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der "Financial Times". Er bezog sich dabei auch auf die durch den Iran-Konflikt gestiegenen ‌Energiepreise. Die Europäische Zentralbank (EZB) ‌will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig verändert und sich die ⁠hohe Inflation festsetzt.

Die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine ‌Lagarde entscheiden am ⁠10. September wieder über den Leitzins, wobei viele Experten mit einer Anhebung um einen Viertelpunkt auf ‌2,50 Prozent rechnen. ⁠EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält ⁠ein höheres Leitzinsniveau für nötig. Auch sie verwies jüngst darauf, dass sich der Konflikt im Nahen Osten hinziehe.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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