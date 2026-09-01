Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 01. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ALIMENTATION COUCHE-TARD
|Bericht 1. Quartal 2027
|Bunzl
|Bericht 2. Quartal 2026
|Credo Technology Group
|Bericht 1. Quartal 2027
|Dell
|Bericht 2. Quartal 2027
|Gitlab
|Bericht 2. Quartal 2027
|InnoTec TSS
|Bericht 2. Quartal 2026
|Medtronic
|Bericht 1. Quartal 2027
|MongoDB
|Bericht 2. Quartal 2027
|NIO (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Palo Alto Networks
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Partners Group Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Rezolve AI
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sasol
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Sibanye Stillwater
|Bericht 2. Quartal 2026
|Swiss Life
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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