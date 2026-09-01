Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.09.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 01. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ALIMENTATION COUCHE-TARDBericht 1. Quartal 2027
BunzlBericht 2. Quartal 2026
Credo Technology GroupBericht 1. Quartal 2027
DellBericht 2. Quartal 2027
GitlabBericht 2. Quartal 2027
InnoTec TSSBericht 2. Quartal 2026
MedtronicBericht 1. Quartal 2027
MongoDBBericht 2. Quartal 2027
NIO (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
Palo Alto NetworksBericht Geschäftsjahr 2026
Partners Group HoldingBericht 2. Quartal 2026
Rezolve AIBericht 2. Quartal 2026
SasolBericht Geschäftsjahr 2026
Sibanye StillwaterBericht 2. Quartal 2026
Swiss LifeBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palo Alto Networks
Dell
Sibanye Stillwater
NIO (ADR)
Medtronic
Credo Technology Group
Partners Group Holding
Rezolve AI
MongoDB
Swiss Life
Sasol
Gitlab
Bunzl
InnoTec TSS
ALIMENTATION COUCHE-TARD

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