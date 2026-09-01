Geht von der Sachsen-Anhalt-Wahl ein politisches Erdbeben aus?

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠01. Sep (Reuters) - In Sachsen-Anhalt haben am Sonntag zwar nur rund 1,6 Millionen Menschen die Möglichkeit, einen neuen Landtag zu wählen. Aber das kleine ostdeutsche Bundesland könnte ein politisches Erdbeben auslösen, dessen Erschütterungen in ganz Deutschland und Europa zu spüren sein könnten: Erstmals hat laut Umfragen die in mehreren Ländern als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD die Chance, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Weil die Partei diese Perspektive ausdrücklich nur als ersten Schritt für eine Machtübernahme auf Bundesebene sieht, ist die deutsche ‌und internationale Aufmerksamkeit sehr groß - und die politische Auseinandersetzung heftig. "Sachsen-Anhalt darf kein Experimentierfeld für Wutbürger werden", warnte etwa Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Quedlinburg. Politiker mehrerer Parteien berichten von einem hasserfüllten Wahlkampf seitens der Rechtsaußen-Partei und ihrer Anhänger.

Laut der jüngsten ZDF-Umfrage liegt die AfD ⁠in der Zustimmung vor ⁠der Wahl am kommenden Sonntag mit 40 Prozent deutlich vor der CDU mit 23 Prozent. Dann folgen die Linke mit 13, die SPD mit neun und die Grünen mit sechs Prozent. Laut dieser Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen würden das BSW und die FDP mit jeweils drei Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Niemand zweifelt daran, dass die AfD deutlich stärkste Kraft wird. Aber spiegelte diese ZDF-Umfrage den Wahlausgang wider, dann hätte die AfD keine absolute Mehrheit. Der 35-jährige Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte im Wahlkampf aus taktischen Gründen angekündigt, dass er mit keiner anderen Partei koalieren wolle - die wiederum bis auf das BSW auch alle ‌eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Partei ablehnen. Kommt die AfD in die Nähe der absoluten Mehrheit, ‌setzt sie darauf, dass abtrünnige CDU-Abgeordnete ihr zur Mehrheit verhelfen könnten - was der 47-jährige Ministerpräsident und CDU-Landeschef Sven Schulze für ausgeschlossen hält.

Eine entscheidende Rolle könnte das BSW spielen, wenn es doch in den Landtag einziehen sollte. Denn Parteigründerin Sahra Wagenknecht hatte angekündigt, dass man der AfD zumindest beim Sturz von Schulze helfen wolle - was immer dies ⁠dann bedeutet.

BLEIBT SCHULZE IM AMT?

Ohne eine absolute Mehrheit der AfD könnte es sein, dass Ministerpräsident Schulze auch bei einem deutlichen Rückstand seiner Partei sein Amt ‌verteidigen kann. Zum einen bleibt laut Landesverfassung ein Ministerpräsident im Amt, bis ein Nachfolger ⁠gewählt ist. Zum anderen haben CDU-Politiker bereits angedeutet, dass sie eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen anführen könnten. Ähnlich wie in Sachsen könnte der Ministerpräsident dann punktuell Mehrheiten suchen - etwa für seine eigene Wahl oder den Haushalt.

Das Problem für die CDU: Sie hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss sowohl für die Zusammenarbeit mit der AfD als auch der Linkspartei. Es gibt in der CDU Sachsen-Anhalt Stimmen, die fragen, warum eine ‌teilweise Kooperation mit der Linken besser sein sollte als eine mit der AfD. Deshalb ⁠werden in der CDU für diese Konstellation interne Spannungen erwartet. ⁠Schulze wiederum nährt die Erwartung, dass nach der Wahl AfD-Abgeordnete die neue Fraktion verlassen könnten, weil sie den Kurs von Siegmund und seinen Getreuen als zu radikal empfinden.

WAS PASSIERT BEI EINEM AFD-WAHLSIEG?

In den vergangenen Wochen hatten sich Warnungen vor den Folgen einer AfD-Regierung verstärkt. Sollte diese ins Amt kommen, hätte sie - wie einst die FPÖ in Österreich - Kontrolle über Sicherheitsdienste. Bund und Länder überlegen seit Monaten angesichts der Umfragen, wie sie Schaden zumindest für Deutschland und die anderen Bundesländer abwenden könnten. Dies reicht vom Abschneiden von sicherheitssensiblen Informationen, der Kürzung von Geldzuschüssen für das notorisch finanzschwache Bundesland bis zu neuen Regeln für die Zusammenarbeit der 16 Länder. Denn einige der AfD-Vorstellungen gelten als radikal - sowohl bei der Ausweisung von Ausländern als auch der Kultur- und Medienpolitik und der Bildung. Wirtschaftsinstitute warnen zudem vor einem Einbruch der Investitionen im Falle einer AfD-Regierung.

In CDU, SPD und bei den Grünen ⁠wird zudem gerätselt, wie die AfD reagieren wird, wenn sie nicht den Sprung an die Macht schaffen sollte. Die Kritik von AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla und Siegmund an der Briefwahl wird als Warnhinweis verstanden, dass die Partei das Wahlergebnis dann möglicherweise nicht akzeptieren könnte.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)