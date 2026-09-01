Großbritannien: Industriestimmung trübt sich weiter ein

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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im August weiter verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,5 Punkten erwartet.

Der Indikator ist mittlerweile den dritten Monat im Folge gesunken. Er liegt aber weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

In der Industrie hätten sowohl die Produktion als auch die Auftragseingänge an Dynamik verloren. Dennoch gebe es nach wie vor Anzeichen für anhaltenden Optimismus, sagte S&P Global Market-Experte Rob Dobson. Er begründete dies mit einem positiven Ausblick der Einkaufsmanager für das kommende Jahr./jkr/jsl/jha/

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