HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab

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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab

01.09.2026 / 06:45 CET/CEST

01.09.2026

Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen.

HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.

Ingun, ein führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen mit Hauptsitz in Konstanz (Deutschland), ergänzt das aktuelle Portfolio im Bereich Prüf- und Messtechnik durch komplementäre Technologien und verbreitert den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten. Unterstützt durch gut ausgerichtete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten stärkt dies die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen für Hochfrequenz-, digitale und Energieanwendungen. Das Portfolio von Ingun umfasst gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits sowie kundenspezifisches Zubehör und ermöglicht unter anderem die zuverlässige Prüfung von Leiterplatten, elektronischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.

Wie in der Mitteilung vom 22. Juli 2026 kommuniziert, wird Ingun als Geschäftseinheit innerhalb des Industriesegments von HUBER+SUHNER geführt.

Termine

18. September 2026Kapitalmarkttag (Pfäffikon ZH)
20. Oktober 2026Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 2026 
21. Januar 2027Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate) 2026 
16. März 2027Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast
07. April 2027Generalversammlung (Rapperswil SG)

HUBER+SUHNER AG Christiane Jelinek Chief Communications Officer Tumbelenstrasse 20 8330 Pfäffikon ZH Schweiz +41 44 952 25 60 pressoffice@hubersuhner.comhubersuhner.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:HUBER+SUHNER AG
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8330 Pfäffikon ZH
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