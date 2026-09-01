HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab
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HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab
01.09.2026 / 06:45 CET/CEST
01.09.2026
Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen.
HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.
Ingun, ein führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen mit Hauptsitz in Konstanz (Deutschland), ergänzt das aktuelle Portfolio im Bereich Prüf- und Messtechnik durch komplementäre Technologien und verbreitert den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten. Unterstützt durch gut ausgerichtete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten stärkt dies die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen für Hochfrequenz-, digitale und Energieanwendungen. Das Portfolio von Ingun umfasst gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits sowie kundenspezifisches Zubehör und ermöglicht unter anderem die zuverlässige Prüfung von Leiterplatten, elektronischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.
Wie in der Mitteilung vom 22. Juli 2026 kommuniziert, wird Ingun als Geschäftseinheit innerhalb des Industriesegments von HUBER+SUHNER geführt.
Termine
|18. September 2026
|Kapitalmarkttag (Pfäffikon ZH)
|20. Oktober 2026
|Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 2026
|21. Januar 2027
|Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate) 2026
|16. März 2027
|Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast
|07. April 2027
|Generalversammlung (Rapperswil SG)
HUBER+SUHNER AG Christiane Jelinek Chief Communications Officer Tumbelenstrasse 20 8330 Pfäffikon ZH Schweiz +41 44 952 25 60 pressoffice@hubersuhner.comhubersuhner.com
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