Ikea will mit Preissenkungen Kunden anlocken

London, ⁠01. Sep (Reuters) - Ikea will mit einer neuen Welle von Preissenkungen die schwächelnde Nachfrage in Europa ankurbeln. Insgesamt investiere der schwedische Möbelhändler ‌1,2 Milliarden Euro in die Preisreduzierung. "Die Lebenshaltungskosten steigen, und es wird für viele Menschen ⁠immer schwieriger", ⁠begründete Juvencio Maeztu, Chef des größten Ikea-Einzelhändlers Ingka, die Maßnahme am Dienstag. In Deutschland, dem größten Ikea-Markt, seien die Preise für mehr als 1500 Produkte gesenkt ‌worden. So koste etwa der ‌Sessel Poang nun 119 statt 179 Euro.

Möglich werden die Rabatte dem Unternehmen zufolge durch ⁠Einsparungen an anderer Stelle. So habe etwa ‌die Neugestaltung der Pax-Kleiderschrankserie ⁠die Verpackungskosten um 70 Prozent reduziert, erklärte Inter-Ikea-Chef Jakub Jankowski. Zudem helfen eine stärkere Automatisierung und der Einsatz erneuerbarer ‌Energien, die ⁠Kosten zu senken. Um neue ⁠Kunden zu gewinnen, setzt Ikea zudem auf kleinere Geschäfte in den Innenstädten und weicht damit von seinem traditionellen Modell der großen Möbelhäuser am Stadtrand ab.

(Bericht von Helen Reid, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)