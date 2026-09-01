Inflation in Österreich steigt im August auf 2,9 Prozent

Wien, ⁠01. Sep (Reuters) - In Österreich hat sich die Inflation im August wieder beschleunigt. Der nach europäischen Kriterien berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich ‌um 2,9 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. Im ⁠Juli ⁠hatte die Teuerungsrate noch bei 2,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise im August um 0,5 Prozent. Nach nationaler Berechnung (VPI) lag die Inflationsrate im August ‌bei 3,2 Prozent.

Der Anstieg der ‌Teuerung sei fast ausschließlich auf Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurückzuführen. Dies führe im Jahresvergleich ⁠zu einem Plus von 10,0 Prozent bei ‌den Energiepreisen, erklärte die ⁠Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk. Dämpfend wirkte sich dagegen erneut die seit Juli geltende Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ‌von zehn auf ⁠4,9 Prozent aus. Nahrungsmittel, ⁠Tabak und Alkohol verteuerten sich im August wie schon im Vormonat lediglich um 0,2 Prozent. Wichtigster Inflationstreiber blieben die Dienstleistungen, deren Preise um 4,3 Prozent stiegen, nach 4,4 Prozent im Juli.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)