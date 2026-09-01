IRW-News: ACCESS Newswire: Eudia und Harbor wollen die KI-Transformation für Rechtsabteilungen in Unternehmen in Partnerschaft beschleunigen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Eudia und Harbor wollen die KI-Transformation für Rechtsabteilungen in Unternehmen in Partnerschaft beschleunigen

Die erfahrenen Branchenexperten von Harbor werden Beratung, Implementierung, Schulungen und Unterstützung bei der Einführung anbieten und so den Rechtsabteilungen von Unternehmen dabei helfen, die Augmented-Intelligence-Plattform von Eudia erfolgreich und in großem Maßstab einzusetzen

PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 1. September 2026 / Eudia, die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben im gesamten Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Harbor, dem führenden Anbieter von Fach- und Technologiedienstleistungen für die Rechtsbranche, bekannt. Die Branchenexperten von Harbor, die die digitale Transformation von fast 600 Rechtsabteilungen in Unternehmen und mehr als 80 % der Global 200-Anwaltskanzleien begleiten, werden die Rechtsabteilungen von Unternehmen dabei unterstützen, die Eudia-Plattform einzuführen und erfolgreich in großem Maßstab einzusetzen.

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Rechtsabteilungen in Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Ergebnisse durch den Einsatz von KI vorzuweisen. Die Herausforderung liegt selten allein in der Technologie: Das institutionelle Wissen ist über Verträge, Richtlinien und eine kleine Zahl erfahrener Fachleute verstreut, und regulierte Arbeitsabläufe erfordern Genauigkeit und Governance, für die Allzweck-Tools nicht ausgelegt sind. Selbst die richtige Plattform liefert nur dann einen Mehrwert, wenn sie gut implementiert, in reale Arbeitsabläufe integriert und von den Teams, für die sie bestimmt ist, angenommen wird.

Die Plattform von Eudia vereint interne Daten mit maßgeblichen externen Quellen zu einer vertrauenswürdigen Informationsschicht, die auf die individuellen Betriebsprinzipien jedes Unternehmens abgestimmt ist. Sie soll Experten nicht ersetzen, sondern erfasst vielmehr die Denkweise der besten Fachkräfte eines Unternehmens und wandelt deren Urteilsvermögen in eine Ressource um, auf die andere Teams konsistent zurückgreifen können. Teams aus den Bereichen Recht, Compliance, Beschaffung und Umsatz nutzen die Plattform, um komplexe Fragen mit Verweisen auf die Quellen zu beantworten, auf der Grundlage eigener Präzedenzfälle Entwürfe zu erstellen und zu verhandeln sowie Arbeitsabläufe unter Einhaltung der Governance-Vorgaben und unter menschlicher Aufsicht zu automatisieren.

Die Partnerschaft zwischen Harbor und Eudia ist auf die KI-Transformation ausgerichtet. Die Branchenexperten von Harbor kennen die Herausforderungen, Betriebsmodelle und Transformationsprioritäten der von ihnen beratenen Rechtsabteilungen - viele davon in komplexen, regulierten Branchen, in denen der Erfolg der KI-Einführung von entscheidender Bedeutung ist. Im Rahmen der Partnerschaft wird Harbor Beratung, Implementierung, Schulungen und Unterstützung bei der Einführung anbieten und diesen Abteilungen dabei helfen, die Plattform von Eudia dort einzusetzen, wo sie ihren Transformationsbedürfnissen entspricht, sie erfolgreich in großem Maßstab zu implementieren und die Ergebnisse anhand der Benchmarks zu messen, die Harbor seit 2004 für Rechtsabteilungen pflegt. Die Unternehmen werden außerdem bei Markteinführungsinitiativen und der Aufklärung der Branche zusammenarbeiten.

In Hunderten von Projekten hören wir von Rechtsabteilungen immer wieder dasselbe: Sie erkennen das Potenzial von KI und wünschen sich einen praktischen Weg zu konkreten Ergebnissen, sagte Kevin Clem, Executive Vice President für Client Engagement, Corporates und Community bei Harbor. Eudia hat seine Plattform auf die Probleme ausgerichtet, die Rechtsabteilungen uns am häufigsten schildern - von Vertragsrückständen bis hin zum Verlust von Fachwissen, wenn erfahrene Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Die Kombination der Plattform mit strukturierter Beratung, Schulungen und Unterstützung bietet unseren Kunden einen realistischen Weg, Mehrwert zu erschließen und die internen Kompetenzen aufzubauen, um diesen nachhaltig zu sichern.

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Harbor Rechtsabteilungen dabei, Technologieentscheidungen zu treffen, hinter denen sie voll und ganz stehen, sagte Omar Haroun, CEO von Eudia. Das Unternehmen kennt die betrieblichen Gegebenheiten und Transformationsbedürfnisse der weltweit führenden Rechtsabteilungen. Durch die Kombination dieses Verständnisses mit unserer Plattform können Kunden Lösungen schneller implementieren und früher Ergebnisse erzielen. Gemeinsam verkürzen wir den Weg von der Einführung von KI bis hin zum Vertrauen in diese Technologie.

ÜBER EUDIA

Eudia ist die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben im gesamten Unternehmen. Eudia wandelt das in Verträgen, Richtlinien und Vorschriften gebundene institutionelle Wissen in KI um, die Expertenurteile skaliert, komplexe Workflows automatisiert und Entscheidungen mit hohem Risiko beschleunigt - und dabei stets die Governance und die menschliche Aufsicht gewährleistet, die regulierte Unternehmen benötigen. Eudia genießt das Vertrauen von Rechts-, Compliance-, Beschaffungs- und Umsatzteams bei den weltweit größten Unternehmen und arbeitet mit den weltweit führenden KI-Labors und Unternehmenssoftwareplattformen zusammen. Eudia hat über 100 Millionen $ von Investoren wie General Catalyst, Floodgate und Sierra Ventures eingeworben. Erfahren Sie mehr unter www.eudia.com.

Medienkontakt

Ilya Gaidarov, Product Marketing Lead

press@eudia.com

ÜBER HARBOR

Harbor ist der führende Anbieter von Fach- und Technologiedienstleistungen für die Rechtsbranche und deckt die Bereiche Strategie, Technologie, Betriebsabläufe und Intelligence ab. Mit einem globalen Team von über 900 Fachkräften arbeitet Harbor mit mehr als 80 % der Global 200-Anwaltskanzleien und fast 600 Rechtsabteilungen von Unternehmen zusammen, um deren Leistung zu optimieren und die geschäftliche sowie digitale Transformation voranzutreiben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält Niederlassungen in London, Belfast, Moncton und Sydney.

Harbor, ein Portfoliounternehmen von BayPine LP, treibt seine nächste Wachstumsphase voran, indem es seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Daten und Managed Services im gesamten Rechtssektor ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.harborglobal.com.

Medienkontakt

Erin Harrison

LIMELIGHT

erin@limelightgrowth.com

203-610-9492

QUELLE: Eudia

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