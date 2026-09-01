IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero informiert in einem Unternehmens-Update über seine Bilanz, Standortreife und Fortschritte bei Leasingverträgen

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero informiert in einem Unternehmens-Update über seine Bilanz, Standortreife und Fortschritte bei Leasingverträgen

Das Unternehmen berichtet über die vollständige Tilgung seines Darlehens, den laufenden operativen Cashflow aus dem Bitcoin-Mining sowie die verfügbaren Kapazitäten für zukünftige Mieter in seinem Portfolio in den nordischen Ländern

Vancouver, BC / 1. September 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute ein Unternehmens-Update veröffentlicht, in dem die Bilanz, das operative Profil, die Fortschritte in der Standortentwicklung und bei den Leasingverträgen sowie weitere Abnahmeaktivitäten in seinem Portfolio in den nordischen Ländern erörtert werden.

Das Unternehmen hat seinen Darlehensbetrag in Höhe von 25 Mio. $ zur Gänze getilgt und damit einen wichtigen Meilenstein für die weitere Stärkung von Bitzeros Bilanz und Kapitalstruktur erreicht. Nach der Rückzahlung wurden alle zuvor im Zusammenhang mit dem Kreditrahmen gewährten Pfandrechte und Sicherheiten an den Vermögenswerten des Unternehmens gemäß den geltenden Tilgungs-, Löschungs- und Freigabemechanismen aufgehoben. Mit einer wachsenden Basis an Infrastrukturanlagen und ohne größere Finanzierungsverbindlichkeiten sieht sich Bitzero gut aufgestellt, um seine Plattform aus einer finanziell gestärkten Position heraus weiterzuentwickeln. Das Unternehmen finanziert den Betrieb und die verbleibenden energiebezogenen Investitionen nach wie vor über seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten, die das Unternehmen laufend durch Cashflows unterstützen. Bei den aktuellen Bitcoin-Preisen profitieren die Mining-Aktivitäten des Unternehmens weiterhin von einer höheren Wirtschaftlichkeit und steigenden Rentabilität. Bitzero geht davon aus, dass die für die Mieterbelegung erforderlichen größeren Investitionen projektbezogen finanziert und erst nach Unterzeichnung des jeweiligen Mietvertrags anfallen werden. Deshalb rechnet das Unternehmen derzeit nicht mit einem signifikanten Kapitalbedarf vor Abschluss eines Mietvertrags.

Bitzero berichtet außerdem über die Entwicklungsfortschritte an seinem Standort in Norwegen und rechnet weiterhin damit, dass die Stromversorgung für 110 MW noch in diesem Jahr bereitgestellt sein wird. Die Fundamente für die beiden 60-MVA-Transformatoren sind fertiggestellt. Die Transformatoren selbst befinden sich derzeit auf dem Weg zum Standort und sollten im vierten Quartal eintreffen. Auch das Hochspannungskabel sollte planmäßig im vierten Quartal geliefert werden und ist damit einer der letzten Schritte zur Inbetriebnahme bzw. Erstversorgung mit elektrischer Energie in diesem Jahr zur anschließenden Bereitstellung an die Kunden.

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Der Ausbau des Standorts in Norwegen auf 110 MW schreitet voran

An seinem Standort in Finnland hat sich Bitzero ein benachbartes Petrochemiegelände zur Unterstützung der Notstromversorgung für den geplanten Rechenzentrumscampus gesichert. Der Ausbau der Stromversorgung soll parallel zum Bau des Rechenzentrums erfolgen und auch abgeschlossen werden. Das erste Grundstück, das voraussichtlich eine Bruttolast von 80 MW aufnehmen kann, ist bereits als Industriegebiet ausgewiesen, ebenso wie zwei weitere Parzellen. Die übrigen Betriebsflächen, die den gesamten geplanten Campus bilden, werden voraussichtlich parallel zur schrittweisen Bereitstellung der Stromversorgung ausgebaut.

Das Unternehmen steht nach wie vor in Mietvertragsverhandlungen für sein gesamtes Portfolio und wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2027 bis zum ersten Quartal 2028 an beiden nordischen Standorten betriebsbereite Kapazitäten für potenzielle Mieter bereitstellen können - 110 MW in Norwegen und 80 MW in Finnland. Zur Unterstützung dieser Vorhaben hat Bitzero die Umsetzungsplattform an seinen Standorten über bereits angekündigte Partnerschaften - wie etwa mit dem Strategiepartner Vertiv - und auch durch die Einbindung erstklassiger Berater und Projektpartner für das Engineering, die Infrastrukturplanung und die gesamte Projektabwicklung ausgebaut.

Die Rückzahlung des Darlehensbetrages ist ein wichtiger Schritt zur finanziellen Stärkung des Unternehmens. Im Vordergrund steht jedoch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Positionierung unserer Plattform, so Gründer und CEO Mohammed Bakhashwain. Von der Vorbereitung der Stromversorgung und der Expansionsplanung in Norwegen über die laufende Standortentwicklung in Finnland bis hin zu aktiven Mietvertragsverhandlungen in unserem gesamten nordischen Portfolio erfolgt bei uns die Geschäftsentwicklung sehr diszipliniert. Mit einer betriebsbereiten Kapazität, die voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2027 bis zum ersten Quartal 2028 verfügbar ist, sowie der Unterstützung durch Vertiv, örtliche Berater und Projektpartner ist Bitzero aus unserer Sicht gut aufgestellt, um die Gewinnung von Mietern voranzutreiben und das langfristige Infrastrukturwachstum zu fördern.

In diesem Update kommt Bitzeros anhaltender Fokus auf disziplinierte Umsetzung, Bilanzverbesserung und langfristige Wertschöpfung im Rahmen seiner Strategie zum Aufbau nachhaltiger digitaler Infrastrukturkapazitäten in den nordischen Ländern zum Ausdruck.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. verfügt mittlerweile über vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Investor Relations Kontakt Bitzero

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der erwarteten Bereitschaft der Stromversorgung und Zuschaltung von 110 MW an seinem Standort in Norwegen im Jahr 2026; der erwarteten Lieferung von Transformatoren und Hochspannungskabeln im vierten Quartal 2026; der anschließenden Kundenbereitschaft; dem Zeitplan und der Entwicklung des finnischen Rechenzentrumscampus und der dazugehörigen Strominfrastruktur; der erwarteten Bruttolast, die vom ersten finnischen Grundstück unterstützt wird; der Verfügbarkeit und dem Zeitpunkt der Bereitstellung von Kapazitäten für potenzielle Mieter in Norwegen und Finnland; dem Fortschritt und dem möglichen Abschluss von Miet- und sonstigen Abnahmeverhandlungen; der Finanzierung und dem zeitlichen Anfall der für die Bereitstellung von Kapazitäten für Mieter erforderlichen Investitionsausgaben; dem voraussichtlichen Kapitalbedarf des Unternehmens vor Vertragsunterzeichnung; sowie zur Geschäftsstrategie und zum langfristigen Infrastrukturwachstum des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Managements sowie auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der termingerechten Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Transformatoren, Hochspannungskabeln und sonstigen Ausrüstungen; des Baufortschritts; des Erhalts und der Aufrechterhaltung erforderlicher Genehmigungen, Zulassungen und Netzanschlüsse; der Verfügbarkeit und der Kosten von Strom, Arbeitskräften, Ausrüstung, Auftragnehmern und der Projektfinanzierung; der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Bitcoin-Mining-Betrieb aufrechtzuerhalten und einen operativen Cashflow zu generieren; der Bitcoin-Preise und Netzwerkbedingungen; der Verfügbarkeit und Eignung der Standorte in Norwegen und Finnland; der Fähigkeit, den Ausbau der Stromversorgung und des Rechenzentrums im vorgesehenen Zeitplan abzuschließen; der Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Miet- oder sonstige Abnahmevereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; sowie der anhaltenden Leistungsfähigkeit von Beratern, Lieferanten und Projektpartnern.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen beim Bau und bei der Inbetriebnahme; der Lieferung, Installation oder Leistung von Anlagen; Genehmigungen, Flächennutzungsplänen, Netzanschluss und Stromverfügbarkeit; Steigerungen der Entwicklungs-, Energie-, Ausrüstungs-, Arbeits- oder Finanzierungskosten; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; der Volatilität des Bitcoin-Preises, der Netzwerk-Schwierigkeit und andere Bedingungen, die die Wirtschaftlichkeit des Minings beeinflussen; der Nachfrage seitens Vertragspartnern und Kunden; der Fähigkeit, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen; Veränderungen der Markt-, Wirtschafts-, regulatorischen oder technologischen Rahmenbedingungen; sowie der sonstigen Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen des Unternehmens verwirklicht werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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