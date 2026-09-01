IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Vereinbarung über mobile KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform ab

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Vereinbarung über mobile KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform ab

VANCOUVER, B.C., 1. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat die weltweiten Exklusivrechte erworben, um die Entwicklung des unbemannten Bodenfahrzeugs (UGV) bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben, was auch die Entwicklung eines marktfähigen Designs und einer definierten Anwendung für die Technologie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (Entwicklungsmeilenstein) umfasst. Nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsmeilensteins erhält First Hydrogen für die verbleibende Laufzeit des UGV-Patents die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verwertung des UGV, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr von 1 % auf den Bruttoumsatz von Produkten, in denen das UGV-Patent zur Anwendung kommt. First Hydrogen trägt alle Entwicklungskosten und ist zu 100 % Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte, Erfindungen, Entwicklungen, Verbesserungen, Produkte, Software, Designs, Daten, des Know-hows und aller sonstigen Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem UGV geschaffen, konzipiert oder entwickelt werden. Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung vom 26. März 2026 ist anzumerken, dass die Vereinbarung mit Exodus Actuation Solutions Inc. (Exodus) über das patentierte mobile Robotik-UGV unabhängig von der bestehenden verbindlichen Absichtserklärung mit Exodus über fortschrittliche Antriebs-, Getriebe-, Motor- und Robotertechnologien ist. Das Unternehmen rechnet damit, die endgültige Vereinbarung mit Exodus in Kürze abzuschließen.

Das UGV-Fahrwerk des Unternehmens soll über eine modulare Ladeplattform verfügen, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet und deren Module einfach ausgetauscht werden können. Zudem soll es amphibische Fähigkeiten aufweisen. Die Funktionen sind für die Unterstützung von Militäreinsätzen ausgelegt, beispielsweise als Start- und Betankungsplattform für Drohnen, Transport, Ausrüstung, Sicherheit, Werkzeug, Notfallausrüstung oder andere schwere Gegenstände. Das System soll als mobiler robotergestützter Drohnenassistent fungieren, der in einem breiten Spektrum logistischer Aufgaben eingesetzt werden kann, etwa im Campus- und Anlagenbetrieb, bei Sicherheitsaufgaben, auf Baustellen, bei Last-Mile-Lieferungen sowie in Notfallsituationen.

Die Plattform soll sowohl autonome als auch benutzergestützte Betriebsmodi unterstützen, sodass der Roboter einem Benutzer folgen, per Fernsteuerung bedient werden oder vorgegebene Routen abfahren kann. Durch die Kombination von robotergestützter Mobilität mit Frachttransportkapazitäten zielt das System darauf ab, den Bedarf an manueller Arbeit zu verringern und den Energieverbrauch in Umgebungen zu senken, in denen Materialien häufig über unterschiedliches Gelände transportiert werden müssen. Die vielseitige Plattform eignet sich für den Einsatz in der akademischen Forschung, der industriellen Automatisierung, in Verteidigungsforschungsprogrammen sowie bei Tests zur autonomen Navigation.

Bodendrohnen werden zunehmend in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Logistik, Aufklärung, Inspektion und bei Einsätzen in Gefahrenumgebungen eingesetzt. Die Nachfrage nach diesen Systemen nimmt rasant zu, da Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Navigation, Sensorik und Kommunikation ihre Fähigkeiten erweitern und die Notwendigkeit verringern, Personal in gefährlichen Umgebungen einzusetzen. Laut Prognose von Markets and Markets soll der weltweite Markt für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV oder Drohnen) von etwa 26 Milliarden US$ im Jahr 2025 auf über 40 Milliarden US$ bis zum Jahr 2030 anwachsen (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-662.html).

In Verbindung mit der Transaktion wird das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange eine Vermittlungs- und Beratungsgebühr an eine Drittpartei zahlen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Standorten in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) entwickelt und gebaut. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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