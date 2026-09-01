IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum erreicht bei der Aufwältigung der Bohrung Lachowice 7 einen entscheidenden Meilenstein.

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum erreicht bei der Aufwältigung der Bohrung Lachowice 7 einen entscheidenden Meilenstein.

Calgary, Alberta / 1. September 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (Horizon oder das Unternehmen) (TSX-V: HPL; FRA: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp.z.o.o. (EKZ) im Nachgang zu der Pressemitteilung vom 12. August 2026 die Fräs- und Bergungsarbeiten der Bohrung Lachowice 7 (L7) im Süden von Polen erfolgreich abgeschlossen hat.

Der ursprüngliche Bohrlochpacker und die dazugehörige Komplettierungsausrüstung wurden erfolgreich aus dem Bohrloch entfernt, was einen entscheidenden Meilenstein im Aufwältigungsprogramm darstellt. Das Unternehmen bereitet sich nun darauf vor, die Neuperforation, die Säurestimulation und die Produktionsprüfung des natürlich zerklüfteten Karbonat-Reservoirs aus dem Oberen Devon durchzuführen.

Die Fräs- und Bergungsarbeiten dauerten länger als ursprünglich erwartet, da sich der im Bohrloch befindliche Packer langsamer als erwartet fräsen ließ und bei dessen Bergung Erdgas in das Bohrloch eindrang. Mehr als 200 m³ Komplettierungsflüssigkeit gingen in die Formation verloren, während zugleich Erdgas in das Bohrloch eindrang, das jedoch sicher unter Kontrolle gebracht und beseitigt wurde.

Die Flüssigkeitsverluste liefern einen vielversprechenden Hinweis darauf, dass die bestehenden Perforationen im devonischen Reservoir weiterhin offen sind. Der damit verbundene Gaseintritt erforderte zusätzliche Maßnahmen zur Bohrlochkontrolle und trug zur verlängerten Dauer des Bergungsvorgangs bei. Die gesamte Bohrlochausrüstung wurde inzwischen sicher geborgen, und es traten keine weiteren Gaseinbrüche auf.

Das Bohrloch Lachowice 7 wies früher bereits ein erhebliches Förderpotenzial auf. Bei Tests durch frühere Betreiber erreichte das Bohrloch Förderraten von bis zu 8,9 Mio. Kubikfuß pro Tag (MMcf/d), einschließlich einer kontinuierlichen Förderphase von ca. 3,0 MMcf/d über zwei Wochen. Das bevorstehende Programm mit Neuperforation, Stimulation und Produktionstests ist darauf ausgelegt, die Förderleistung des Reservoirs wiederherzustellen und die derzeitige nachhaltige Produktionskapazität des Bohrlochs zu bewerten.

Nachdem der mechanische Teil der Aufwältigung weitgehend abgeschlossen ist, soll der weitere Ablauf des Programms wie folgt durchgeführt werden:

· Neuperforation des natürlich zerklüfteten Karbonat-Reservoirs aus dem Oberen Devon, wobei ein Brutto-Reservoirabschnitt von etwa 65 Metern anvisiert wird und neue Perforationen die Förderleistung des Reservoirs erhöhen sollen.

· Einbau des endgültigen Komplettierungsstrangs und Freigabe der Aufwältigungsanlage.

· Durchführung eines Programms zur Säurestimulation mit Diversion, gefolgt von Produktionstests zur Evaluierung der nachhaltigen Förderleistung des Reservoirs. Der Zeitplan für das Stimulations- und Testprogramm hängt von der Verfügbarkeit des Dienstleisters ab. Der Auftragnehmer hat signalisiert, dass er für die Durchführung des Programms voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte zur Verfügung stehen wird.

· Stilllegung des Bohrlochs für die Produktion nach Abschluss des Phase-1-Entwicklungsprogramms.

Roger McMechan, Chief Operations Officer von Horizon, äußerte sich dazu wie folgt:

Die Fräs- und Bergungsarbeiten am Packer und der dazugehörigen Komplettierungsausrüstung wurden inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Dies stellt einen entscheidenden Meilenstein des Aufwältigungsprogramms dar, und die mit dem Zugang zum bestehenden Bohrloch und dessen Nutzung verbundenen mechanischen Risiken liegen somit hinter uns. Der nächste wichtige Schritt zum Nachweis der Förderleistung des natürlich zerklüfteten Reservoirs von L7 aus dem Oberen Devon ist die erfolgreiche Durchführung der Säurestimulation mit Diversion und des anschließenden Produktionstestprogramms. Die erheblichen Flüssigkeitsverluste in die Formation sowie der während der Aufwältigung festgestellte Gaseintritt sind vielversprechende Anzeichen dafür, dass das Reservoir weiterhin gasführend ist und dass das bestehende Reservoir ein gutes Förderpotenzial aufweist. Der erfolgreiche Abschluss dieses Programms wird einen wichtigen Beitrag zur Bestätigung der Förderkapazität von L7 und zur weiteren Erschließung von Lachowice leisten.

Das Unternehmen wird im Zuge der weiteren Arbeiten über die neuen Entwicklungen informieren.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung von Erdgasreserven und sauberen Energiequellen zur Verbesserung der Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa spezialisiert. Das Management und Board von Horizon bestehen aus Experten aus den Bereichen Erdöl und Erdgas, Wirtschaft und Finanzen mit bedeutender internationaler Erfahrung.

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