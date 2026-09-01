IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Aleem Ladak zum Director of Corporate Development

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One ernennt Aleem Ladak zum Director of Corporate Development

Highlights

- Zu den Hauptaufgaben von Herrn Ladak wird es gehören, die kommerziellen und strategischen Ziele des Unternehmens im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben

- Herr Ladak verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Unternehmensentwicklung und Batteriematerialstrategie

- Herr Ladak hatte zuvor Führungspositionen bei Tesla inne und war leitender Angestellter bei PowerCo Canada - einem Unternehmen der Volkswagen-Gruppe

Vancouver (Kanada), den 1. September 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat Aleem Ladak, P.Eng. (zugelassener Ingenieur), mit Wirkung zum 5. August 2026 zum Director of Corporate Development ernannt, um die kommerziellen und strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben.

Herr Ladak ist eine Führungskraft im Bereich kritischer Rohstoffe und Batteriematerialien mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Bergbauingenieurwesen, Unternehmensentwicklung und Batteriematerialstrategie.

Zuvor leitete er bei Tesla das Team für Unternehmensentwicklung und Strategie im Bereich Batteriematerialien sowie das Team für die politischen Belange im Bereich kritischer Rohstoffe. Darüber hinaus war er bei PowerCo Canada, einer Tochtergesellschaft der PowerCo SE, für den Aufbau des Teams zur Industrialisierung der Lieferkette für Batteriematerialien verantwortlich.

Zu Beginn seiner Karriere war Herr Ladak in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Aktienanalyse und Strategieberatung tätig und spielte eine Schlüsselrolle bei der Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Übernahme von VionX Energy durch Largo Resources - wodurch ein vertikal integriertes Unternehmen vom Bergbau bis zur Batteriezelle für vanadiumbasierte Batterie-Energiespeichersysteme entstand.

Wir freuen uns, Aleem im Team von Nano One willkommen zu heißen, sagte Carlo Valente, CFO von Nano One Materials. Durch seine Erfahrung bei der Entwicklung von Strategien für Batteriematerialien und bei der Umsetzung von Industrialisierungsprogrammen für Zulieferer bei zwei der weltweit anspruchsvollsten Zellhersteller verfügt er über ein Verständnis aus erster Hand dafür, was eine qualifizierte, regional stabile Kathodenversorgung erfordert. Während wir unsere DevCo-Möglichkeiten und unsere Wachstumsstrategie Design One Build Many vorantreiben, wird Aleems Fachwissen im Bereich Unternehmensentwicklung unsere Fähigkeit stärken, diese Chancen in Verträge umzusetzen.

Nano One will mit skalierbarer, wettbewerbsfähiger und regional einsetzbarer Prozesstechnologie eine entscheidende Lücke in der Wertschöpfungskette für Batteriematerialien im Midstream-Bereich schließen, sagte Herr Ladak. Durch meine Tätigkeit auf der Nachfrageseite von Batteriematerialien habe ich aus erster Hand erfahren, welchen Wert eine qualifizierte, lokal verfügbare Lösung für die Kathodenversorgung bietet. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um die kommerzielle Entwicklung und die strategischen Ziele von Nano One voranzutreiben.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die erwarteten Vorteile und Beiträge der Ernennung von Herrn Ladak; die Weiterentwicklung der kommerziellen und strategischen Ziele des Unternehmens; die Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und den Einsatz der Technologien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, eine nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien aufzubauen, zu erweitern und zu unterstützen; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie des Unternehmens; die Leistung, Skalierbarkeit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, Umweltvorteile und Genehmigungsvorteile der Prozesse und des modularen Anlagenkonzepts des Unternehmens; sowie die Umsetzung der Wachstumsstrategie und des Entwicklungskurses des Unternehmens - die von Kapitalunterstützung und Fördermitteln abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, ermutigt, prognostiziert, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke sowie an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; Verwendung der Erlöse; fortlaufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzchancen für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung, Inbetriebnahme, Prozessleistung und industriellen Umsetzung neuer Fertigungstechnologien; der Zeitplan, die Vollständigkeit und die Marktreife der Technologiepakete des Unternehmens; allgemeine und globale wirtschaftliche sowie regulatorische Veränderungen; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und Herausforderungen bei der Umsetzung im Rahmen von Planungs-, Beschaffungs-, Bau- und Hochfahrmaßnahmen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen Akteuren zustande kommen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, eine nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien aufzubauen, zu erweitern und zu unterstützen; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie des Unternehmens; die Leistung, Skalierbarkeit, Kostenwettbewerbsfähigkeit, Umweltvorteile und Genehmigungsvorteile der Prozesse und des modularen Anlagenkonzepts des Unternehmens; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und eigenständige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien sowie die erwartete Rolle und Positionierung des Unternehmens innerhalb der globalen Lieferkette für Batteriematerialien und des LFP-Marktökosystems; sowie weitere Risikofaktoren, wie sie im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85669

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85669&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.