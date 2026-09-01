IT-Dienstleister Cancom plant Aktienrückkäufe
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom startet bald den Kauf eigener Aktien. Vom 7. September bis längstens zum 31. Dezember 2026 sollen gut 1,4 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in München mit. Das entspreche bis zu fünf Prozent des Grundkapitals. Der Kauf erfolge über die Börse. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden, hieß es weiter. Der Kurs der Aktie legte am Nachmittag zuletzt um gut zwei Prozent zu./jha/he
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