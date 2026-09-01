von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Jungheinrich: Konjunktur dreht nach oben – ist das 8,7er-KGV jetzt die Chance?

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jungheinrich: Konjunktur dreht nach oben – ist das 8,7er-KGV jetzt die Chance?


Bei Jungheinrich könnte sich nach einem schwierigen ersten Halbjahr ein Comeback anstehen. Der Stapler- und Intralogistikspezialist leidet noch unter Preisdruck, schwacher europäischer Industriekonjunktur und Sondereffekten. Gleichzeitig verbessert sich jedoch das makroökonomische Umfeld, der Auftragseingang zieht bereits an und mit Lagerautomatisierung, mobilen Robotern und internationaler Expansion wachsen neue Geschäftsfelder überproportional. Mit einem 2027er-KGV von nur rund 8,8 wird davon bislang wenig eingepreist.

Ifo: Unternehmen werden deutlich zuversichtlicher

Ein möglicher Frühindikator für die Aktie kommt von der deutschen Konjunktur. Der ifo-Geschäftsklimaindex sprang im August von 86,7 auf 88,8 Punkte, den höchsten Stand seit einem Jahr. Besonders relevant für Jungheinrich: Im verarbeitenden Gewerbe verbesserten sich sowohl die Beurteilung der laufenden Geschäfte als auch die Erwartungen deutlich. Die Unternehmen rechnen für die kommenden drei Monate wieder mit steigender Produktion. Für Jungheinrich ist das wichtig, weil Investitionen in Stapler, Lagertechnik und Automatisierung stark von der Investitionsbereitschaft der Industrie abhängen. Dreht der Zyklus, könnte sich die höhere Zuversicht mit Verzögerung in neuen Bestellungen niederschlagen. Erste Anzeichen sind bereits sichtbar: Im ersten Halbjahr legte der Auftragseingang trotz des schwierigen Umfelds um 7,7 % auf 2,95 Mrd. Euro zu. Für das Gesamtjahr erhöhte Jungheinrich sogar die Auftragseingangsprognose auf 5,5 bis 6,1 Mrd. Euro (vorher:  5,4 bis 6 Mrd. Euro).



Discount 24 2027/09: Basiswert Jungheinrich

DN4S0Q
Quelle: DZ BANK: Geld 01.09. 10:52:17, Brief 01.09. 10:52:17
20,57 EUR 20,59 EUR -0,44% Basiswertkurs: 25,880 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:33:41
Max Rendite 16,50% Discount in % 20,40%
Abstand zum Cap in % -7,26% Max Rendite in % p.a. 15,45% p.a.
Cap 24,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jungheinrich
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

18 neue Satelliten
Weltraumfirma OHB kriegt Milliardenauftrag - Aktie springt angestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Ein Raketenstart von SpaceX
Chef der US-Notenbank spricht um 16 Uhr
Dax vor Warsh-Rede noch unter Rekordhoch28. Aug. · dpa-AFX
Dax Logo
Aktie deutlich im Plus
Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformengestern, 07:26 Uhr · dpa-AFX
Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen