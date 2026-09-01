Kocher (EZB): Inflationsdruck könnte baldige Zinserhöhung nötig machen

Wien, 01. ⁠Sep (Reuters) - Angesichts des anhaltend hohen Preisdrucks mehren sich die Signale aus der EZB, die auf eine baldige Zinserhöhung hindeuten. Im gesamten Euro-Raum seien die Aufwärtsrisiken für die Inflation ‌zuletzt wieder gestiegen, sagte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher am Dienstag: "Sollte sich dieses Bild in der nächsten EZB-Prognose ⁠bestätigen, ⁠halte ich eine weitere Zinserhöhung in naher Zukunft für notwendig."

Laut Kochers finnischem Kollegen Olli Rehn muss sich die EZB auf einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten einstellen, der die Teuerung im Euro-Raum hochhalten könnte. "Angesichts dieses ‌Inflationsdrucks dürfen wir uns nicht in ‌Sicherheit wiegen", sagte das EZB-Ratsmitglied der "Financial Times". Er bezog sich dabei auch auf die durch den Iran-Konflikt gestiegenen Energiepreise.

Die ⁠Europäische Zentralbank (EZB) will verhindern, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig ‌verändert und sich die hohe ⁠Inflation festsetzt. Der EZB-Rat entscheidet am 10. September auf einer auswärtigen Sitzung in Berlin über den Leitzins. Dabei werden auch neue Projektionen der EZB-Fachleute ‌zur voraussichtlichen Entwicklung der ⁠Inflation vorgelegt. An den Finanzmärkten ⁠wird damit gerechnet, dass der zum Steuern der Geldpolitik relevante Einlagesatzes um einen Viertelpunkt auf 2,50 Prozent angehoben wird. Auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält ein höheres Leitzinsniveau für nötig. Sie verwies jüngst darauf, dass sich der Konflikt im Nahen Osten hinziehe.

(Bericht von Francois Murphy, Gnaneshwar Rajan, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)