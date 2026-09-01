Mehrheit der Amerikaner gegen Trumps Strafzölle und "Lake America"

Washington, 01. ⁠Sep (Reuters) - Eine Mehrheit der Amerikaner lehnt die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf kanadische Waren sowie die Umbenennung des Ontariosees in "Lake America" ab. Dies geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ‌Ipsos für die Nachrichtenagentur Reuters hervor. Der dreitägigen Erhebung zufolge, die am Sonntag abgeschlossen wurde, unterstützen lediglich 20 Prozent der ⁠Befragten ⁠höhere Zölle auf kanadische Waren, während 57 Prozent sich dagegen aussprachen. Die Umbenennung des Sees stieß auf noch größere Ablehnung: Nur 14 Prozent der Amerikaner befürworteten den Schritt, 63 Prozent lehnten ihn ab.

Trump hatte vergangene Woche nach dem Scheitern von ‌Handelsgesprächen die Zölle auf kanadische Waren erhöht. ‌Am Donnerstag ordnete er zudem per Dekret an, den Ontariosee, einen der fünf Großen Seen Nordamerikas, in "Lake America" umzubenennen. Bereits zu ⁠Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 hatte Trump den Golf ‌von Mexiko in "Golf von Amerika" ⁠umbenennen lassen. Der Präsident hat den langjährigen Verbündeten Kanada wiederholt verspottet und mit einer Annexion als 51. US-Bundesstaat gedroht.

Die Umfrageergebnisse fallen in eine für Trump politisch heikle Zeit. ‌Am 3. November stehen die ⁠wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress an, ⁠bei denen seine Republikaner knappe Mehrheiten verteidigen. Das für die Wähler entscheidende Thema sind die Lebenshaltungskosten. Die US-Haushalte stehen bereits durch den Anstieg der Benzinpreise seit Beginn des Kriegs gegen den Iran im Februar unter finanziellem Druck. Die Zustimmungswerte des Präsidenten waren zuletzt auf den tiefsten Stand seiner politischen Karriere gefallen.

(Bericht von Jason Lange, geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)